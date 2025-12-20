कपूरथला में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, जालंधर में फायरिंग कर भागे थे, एक आरोपित जख्मी

जागरण संवाददाता, कपूरथला। जालंधर में दो युवकों पर फायरिंग कर चार कारों में सवार होकर फरार हुए 20–25 बदमाशों की शुक्रवार शाम कपूरथला जिले के गांव सिधवां दोनां के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पीछा कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि अन्य आरोपी घने कोहरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

घायल बदमाश को इलाज के लिए जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा निवासी गांव नवां पिंड, करतारपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से तीन कारें, एक इटली मेड विदेशी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली खोल बरामद किए हैं। थाना सदर पुलिस ने करतारपुर के एसएचओ के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूचना के अनुसार, इन बदमाशों ने किशनगढ़ स्थित बरिस्ता कॉफी शॉप के पास पेट्रोल पंप पर दो युवकों पर फायरिंग की थी और इसके बाद करतारपुर की ओर फरार हो रहे थे। पुलिस ने जब गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी तेज रफ्तार में भाग निकले।