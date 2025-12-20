Language
    कपूरथला में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, जालंधर में फायरिंग कर भागे थे, एक आरोपित जख्मी

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    जालंधर में फायरिंग कर भागे बदमाशों की कपूरथला में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसकी पहचान लखविंदर सिंह के रूप में हुई है ...और पढ़ें

    जालंधर में फायरिंग कर भागे आरोपी कपूरथला में घेरे गए। इसी दौरान वे अपने वाहन छोड़ भाग गए।

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। जालंधर में दो युवकों पर फायरिंग कर चार कारों में सवार होकर फरार हुए 20–25 बदमाशों की शुक्रवार शाम कपूरथला जिले के गांव सिधवां दोनां के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पीछा कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि अन्य आरोपी घने कोहरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

    घायल बदमाश को इलाज के लिए जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा निवासी गांव नवां पिंड, करतारपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से तीन कारें, एक इटली मेड विदेशी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली खोल बरामद किए हैं। थाना सदर पुलिस ने करतारपुर के एसएचओ के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जालंधर से मिली सूचना के बाद पुलिस हुई अलर्ट

    करतारपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर वह अपनी टीम के साथ करतारपुर से किशनगढ़ की ओर गश्त पर थे। इसी दौरान करीब सवा एक बजे आदमपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविंदरपाल सिंह से सूचना मिली कि उनके इलाके में करीब 20 बदमाश चार कारों डब्ल्यूआरवी, आई-20, वरना और स्विफ्ट में सवार होकर घूम रहे हैं।

    सूचना के अनुसार, इन बदमाशों ने किशनगढ़ स्थित बरिस्ता कॉफी शॉप के पास पेट्रोल पंप पर दो युवकों पर फायरिंग की थी और इसके बाद करतारपुर की ओर फरार हो रहे थे। पुलिस ने जब गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी तेज रफ्तार में भाग निकले।

    दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़

    पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया। सभी वाहन विभिन्न गांवों से होते हुए बन रहे दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। आगे रास्ता बंद होने के कारण तीन गाड़ियां रुक गईं। इसी दौरान बदमाश कारों से उतरकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली लखविंदर सिंह की टांग में लगी और वह मौके पर गिर पड़ा।

    डीएसपी सब-डिवीजन डा. शीतल सिंह ने बताया कि यह मुठभेड़ शुक्रवार शाम करीब सात बजे गांव सिधवां दोनां के पास हुई। यह मामला जालंधर की फायरिंग की घटना से अलग है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

