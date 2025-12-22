Language
    गन पॉइंट पर लुधियाना में लूट, रेट पूछने के बहाने पहले अहाता लूटा, फिर पहुंचे शराब के ठेके पर, हवाई फायर किए

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    जालंधर के कोट सद्दीक इलाके में हथियारबंद लुटेरों ने मीट की दुकान से नकदी लूटी और शराब के ठेके पर लूट की कोशिश की। विरोध करने पर लुटेरों ने हवा में गोल ...और पढ़ें

    Hero Image

    अहाता और ठेका, जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर वेस्ट हलके के कोट सद्दीक इलाके में शनिवार रात लूट की वारदात सामने आई है। तीन हथियारबंद लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर पहले मीट की दुकान से नकदी लूटी और इसके बाद पास ही स्थित शराब के ठेके पर लूट की कोशिश की।

    ठेके पर काम करने वाले युवक के विरोध करने पर लुटेरों ने हवा में गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कोट सद्दीक इलाके में शराब का ठेका है, जिसके साथ ही बेसमेंट में मीट की दुकान और अहाता संचालित होता है।

    बीती रात करीब दस बजे तीन लुटेरे पहले अहाते पर पहुंचे। उन्होंने खुद को ग्राहक बताते हुए रेट पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। इसी दौरान एक लुटेरे ने अचानक पिस्तौल निकालकर अहाते पर काम करने वाले युवक को डराया और उसकी कमर पर पिस्तौल रख दी। इसके बाद लुटेरों ने दुकान मालिक से करीब आठ हजार रुपये की नगदी लूट ली।

    घटना की जानकारी देते हुए हनी। 

    ठेके पर भी रेट पूछने के बहाने दरवाजा खोलने को कहा

    लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों लुटेरे बाहर निकले और पास ही स्थित शराब के ठेके की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ठेके पर काम करने वाले युवक से गेट खोलने को कहा। युवक को लुटेरों की नीयत पर शक हो गया और उसने विरोध करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया।

    खुद को घिरता देख लुटेरों में से एक ने दहशत फैलाने के इरादे से हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सतर्क हो गए और युवक के शोर मचाने पर लुटेरे मौके से फरार हो गए।

    पुलिस ने जांच की शुरू

    घटना की सूचना मिलते ही भार्गव कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। अहाते पर काम करने वाले हनी ने पुलिस को बताया कि लुटेरे पिस्तौल दिखाकर दुकान से आठ हजार रुपये लूट ले गए थे।

    इसके बाद वे ठेके पर पहुंचे और पहले बोतलों के रेट पूछने लगे, फिर जबरन गेट खुलवाने की कोशिश की। थाना प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपितों की पहचान कर ली जाएगी।

