गन पॉइंट पर लुधियाना में लूट, रेट पूछने के बहाने पहले अहाता लूटा, फिर पहुंचे शराब के ठेके पर, हवाई फायर किए

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर वेस्ट हलके के कोट सद्दीक इलाके में शनिवार रात लूट की वारदात सामने आई है। तीन हथियारबंद लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर पहले मीट की दुकान से नकदी लूटी और इसके बाद पास ही स्थित शराब के ठेके पर लूट की कोशिश की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठेके पर काम करने वाले युवक के विरोध करने पर लुटेरों ने हवा में गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कोट सद्दीक इलाके में शराब का ठेका है, जिसके साथ ही बेसमेंट में मीट की दुकान और अहाता संचालित होता है।

बीती रात करीब दस बजे तीन लुटेरे पहले अहाते पर पहुंचे। उन्होंने खुद को ग्राहक बताते हुए रेट पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। इसी दौरान एक लुटेरे ने अचानक पिस्तौल निकालकर अहाते पर काम करने वाले युवक को डराया और उसकी कमर पर पिस्तौल रख दी। इसके बाद लुटेरों ने दुकान मालिक से करीब आठ हजार रुपये की नगदी लूट ली।

खुद को घिरता देख लुटेरों में से एक ने दहशत फैलाने के इरादे से हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग सतर्क हो गए और युवक के शोर मचाने पर लुटेरे मौके से फरार हो गए।