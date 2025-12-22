माथा टेकने के बहाने चुरा लिए शनि महाराज के चांदी के चरण, जालंधर मंदिर में चोरी करते CCTV में कैद हुए बच्चे

संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर की ग्रोवर कॉलोनी में स्थित मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां नाबालिग माथा टेकने के बहाने मंदिर आए और मंदिर से शनि महाराज के चांदी के चरण उठाकर ले गए। चोरी की वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वह मंदिर में पाठ कर रहे थे। इसी दौरान करीब 12 वर्ष आयु के तीन नाबालि मंदिर में आए और माथा टेकने के बाद वहीं बैठ गए।

कुछ समय बाद मौका पाकर बच्चों ने शनि महाराज के चांदी के चरण उठाकर उन्हें जैकेट में छिपा लिया और मंदिर के दूसरे गेट से फरार हो गए। चोरी करते तीनों मंदिर के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की चोरी बच्चों के अकेले बस की बात नहीं है और इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है, जो नाबालिगों को आगे कर चोरी की घटनाएं करवा रहा है।