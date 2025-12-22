लुधियाना में अस्पताल की लापरवाही, महिला की लाश गायब, थमा दी किसी और की डेडबॉडी, धरने पर बैठा परिवार
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित अस्पताल से बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसकी डेडबॉडी ही गायब हो गई। सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ, जब परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव लेने अस्पताल पहुंचा। अस्पताल प्रबंधन ने किसी दूसरी महिला की लाश सौंप दी।
परिजनों ने शव से चादर हटाई, उन्होंने हंगामा कर दिया और कहा कि यह उनकी रिश्तेदार की लाश नहीं है। घटना के बाद गुस्साए परिजन अस्पताल के भीतर ही धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि उनकी महिला रिश्तेदार की डेडबॉडी किसी दूसरे परिवार को दे दी गई है, लेकिन अस्पताल यह बताने को तैयार नहीं है कि शव किसे सौंपा गया।
मृतक महिला की फाइल फोटो।
72 वर्षीय महिला का इलाज के दौरान हुआ था देहांत
मृतक महिला की पहचान 72 वर्षीय जसबीर कौर के रूप में हुई है। उनके पति जसवंत सिंह ने बताया कि वे मोगा के रहने वाले हैं। उन्होंने 10 दिसंबर को पत्नी को लुधियाना के एजीआई द गैस्ट्रोसिटी एडवांस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट लेकिर आए थे। यहां डाक्टर नरिंदर मल्ली उनकी पत्नी का इलाज कर रहे थे।
महिला लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और 19 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जसबीर कौर के दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। एक बेटा कनाडा और दूसरा अमेरिका में है। परिवार ने बेटों के भारत आने तक अंतिम संस्कार रोकने का निर्णय लिया।
अस्पताल प्रशासन से अनुरोध कर शव को मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। सोमवार को जब परिजन डेडबॉडी लेने पहुंचे तो उन्हें किसी अन्य महिला का शव दिखाया गया।
परिवार ने अंग बेचने के आरोप लगाए
पति जसवंत सिंह ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने शव के अंग निकालकर बेच दिए होंगे। डॉक्टरों और प्रबंधन ने उन्हें पत्नी के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार तक से महरूम कर दिया है। यह हमारे लिए जीवन भर का दर्द बन गया है।
परिवार के कुछ सदस्यों ने आशंका जताई है कि या तो अस्पताल की भारी लापरवाही से शव किसी अन्य परिवार को दे दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है या फिर मामले में कुछ और गंभीर गड़बड़ी है।
अस्पताल ने जांच का दावा किया
उधर, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मैनेजमेंट स्तर पर जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सराभा नगर थाना प्रभारी आदित्य शर्मा ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय और महिला की डेडबॉडी सौंपने की मांग की है।
