लुधियाना में अस्पताल की लापरवाही, महिला की लाश गायब, थमा दी किसी और की डेडबॉडी, धरने पर बैठा परिवार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित अस्पताल से बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसकी डेडबॉडी ही गायब हो गई। सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ, जब परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव लेने अस्पताल पहुंचा। अस्पताल प्रबंधन ने किसी दूसरी महिला की लाश सौंप दी।

परिजनों ने शव से चादर हटाई, उन्होंने हंगामा कर दिया और कहा कि यह उनकी रिश्तेदार की लाश नहीं है। घटना के बाद गुस्साए परिजन अस्पताल के भीतर ही धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि उनकी महिला रिश्तेदार की डेडबॉडी किसी दूसरे परिवार को दे दी गई है, लेकिन अस्पताल यह बताने को तैयार नहीं है कि शव किसे सौंपा गया।

महिला लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और 19 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जसबीर कौर के दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। एक बेटा कनाडा और दूसरा अमेरिका में है। परिवार ने बेटों के भारत आने तक अंतिम संस्कार रोकने का निर्णय लिया।

परिवार के कुछ सदस्यों ने आशंका जताई है कि या तो अस्पताल की भारी लापरवाही से शव किसी अन्य परिवार को दे दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है या फिर मामले में कुछ और गंभीर गड़बड़ी है।