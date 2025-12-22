मलेशिया से डिपोर्ट हुए युवकों से मिले सांसद औजला, अमानवीय व्यवहार की निंदा, केंद्र से कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मलेशिया से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीय युवाओं से मुलाकात की है। उन्होंने उन युवाओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस मामले में केंद्र से हस्ताक्षेप की मांग की है।

दिल्ली से लौटते समय श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सांसद औजला की युवाओं से मुलाकात हुई। इन युवाओं को मलेशिया से जबरन वापस भेजा गया। युवाओं की आपबीती सुनकर सांसद ने इस पूरे मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की।