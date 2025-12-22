Language
    मलेशिया से डिपोर्ट हुए युवकों से मिले सांसद औजला, अमानवीय व्यवहार की निंदा, केंद्र से कार्रवाई की मांग

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मलेशिया से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीय युवाओं से मुलाकात की और उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई। उ ...और पढ़ें

    मलेशिया से डिपोर्ट हुए युवाओं के साथ खड़े सांसद गुरजीत औजला।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब  के अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने मलेशिया से डिपोर्ट होकर लौटे भारतीय युवाओं से मुलाकात की है। उन्होंने उन युवाओं के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इस मामले में केंद्र से हस्ताक्षेप की मांग की है।

    दिल्ली से लौटते समय श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सांसद औजला की युवाओं से मुलाकात हुई। इन युवाओं को मलेशिया से जबरन वापस भेजा गया। युवाओं की आपबीती सुनकर सांसद ने इस पूरे मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की।

    सांसद औजला ने बताया कि ये युवा टूरिस्ट और रोजगार वीजा पर मलेशिया गए थे, लेकिन वहां एयरपोर्ट और सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया गया।

    पूछताछ के नाम पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़ना झेली

    युवाओं के अनुसार, पूछताछ के दौरान न केवल उन्हें घंटों तक रोके रखा गया, बल्कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़ित भी किया गया। सांसद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में पंजाबी युवाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जाना बेहद गंभीर और चिंताजनक है।

    गुरजीत सिंह औजला ने मलेशिया सरकार की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विदेशी धरती पर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कुछ युवाओं की व्यक्तिगत परेशानी का नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है।

    विदेश मंत्री के समक्ष उठाएंगे मामला

    सांसद ने स्पष्ट किया कि युवाओं की शिकायतों को शीघ्र ही केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके साथ ही मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास से भी तत्काल संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय नागरिक के साथ इस तरह की घटना दोबारा न हो।

