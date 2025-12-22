Language
    अमृतसर के इंपीरियल सिटी में स्कूली छात्रों के बीच फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने, छात्र के पैर में लगी गोली

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    अमृतसर के इंपीरियल सिटी में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के बीच पुराने झगड़े के समझौते के दौरान फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज में युवक लड़ते और फायरिं ...और पढ़ें

    लड़ाई के दौरान घटना सीसीटीवी में कैद हुई।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर । पंजाब के अमृतसर के इंपीरियल सिटी इलाके में रविवार शाम को 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच पुराने झगड़े के समझौते के दौरान फायरिंग की घटना हुई। जिसमें आज सोमवार इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

    वीडियो में युवक लड़ते हुए और फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, घायल छात्र की दर्दनाक हालत साफ नजर आ रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोली छात्र अर्शदीप सिंह घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई।

    मिली जानकारी के अनुसार छात्र लोहारका रोड पर समझौते के लिए जुटे थे। दोनों पक्षों के छात्रों और परिजनों के बीच बहस तेज हो गई। अचानक निजामपुर गांव के हरिंदर सिंह ने अपने 5-6 साथियों संग हथियारबंद होकर फायरिंग शुरू कर दी।

    वीडियो में अर्शदीप सिंह दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ता नजर आता है, लेकिन पीछे से लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। गाड़ी के शीशे टूटते दिखे, जबकि कई राउंड हवा में और जमीन पर चलाए गए। यह फुटेज घटना स्थल के पास लगे कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई, जो सबूत के तौर पर मजबूत है।

    फायरिंग के दौरान गाड़ी में लगी गोली। 

    स्कूल झगड़े ने लिया हिंसा का रूप

    जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले एक निजी स्कूल में 11वीं-12वीं के छात्रों के बीच मामूली झगड़ा हुआ था। माहौल बिगड़ने पर दोनों पक्षों को शांति बहाल करने के लिए रविवार शाम लोहारका रोड पर बुलाया गया। छात्रों के साथ परिजन भी पहुंचे।

    समझौता कराने के प्रयास में परिवार वाले बीच-बचाव करने लगे, लेकिन बहस इतनी भड़क गई कि फायरिंग हो गई। घायल अर्शदीप सिंह के पिता सरमकार सिंह ने बताया कि मेरे बेटे के पैर में गोली लगी। हरिंदर सिंह ने बच्चों पर ही फायरिंग की। सीसीटीवी सब साफ दिखा रहा है।

    राजनीतिक दबाव के लगे आरोप

    सरमकार सिंह ने सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों को बचा रहे हैं और क्रॉस केस बनाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। अमृतसर के एडीसीपी शिवरेला ने पुष्टि करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग और झगड़ा साबित हो गया है।

     दोनों पक्षों के बयान दर्ज हो रहे हैं। जांच पूरी होते ही उचित धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी। कोई दबाव नहीं सहेंगे। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

