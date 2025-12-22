अमृतसर के इंपीरियल सिटी में स्कूली छात्रों के बीच फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने, छात्र के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर । पंजाब के अमृतसर के इंपीरियल सिटी इलाके में रविवार शाम को 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच पुराने झगड़े के समझौते के दौरान फायरिंग की घटना हुई। जिसमें आज सोमवार इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

वीडियो में युवक लड़ते हुए और फायरिंग करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, घायल छात्र की दर्दनाक हालत साफ नजर आ रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोली छात्र अर्शदीप सिंह घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई।

मिली जानकारी के अनुसार छात्र लोहारका रोड पर समझौते के लिए जुटे थे। दोनों पक्षों के छात्रों और परिजनों के बीच बहस तेज हो गई। अचानक निजामपुर गांव के हरिंदर सिंह ने अपने 5-6 साथियों संग हथियारबंद होकर फायरिंग शुरू कर दी।

वीडियो में अर्शदीप सिंह दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ता नजर आता है, लेकिन पीछे से लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। गाड़ी के शीशे टूटते दिखे, जबकि कई राउंड हवा में और जमीन पर चलाए गए। यह फुटेज घटना स्थल के पास लगे कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई, जो सबूत के तौर पर मजबूत है।

समझौता कराने के प्रयास में परिवार वाले बीच-बचाव करने लगे, लेकिन बहस इतनी भड़क गई कि फायरिंग हो गई। घायल अर्शदीप सिंह के पिता सरमकार सिंह ने बताया कि मेरे बेटे के पैर में गोली लगी। हरिंदर सिंह ने बच्चों पर ही फायरिंग की। सीसीटीवी सब साफ दिखा रहा है।