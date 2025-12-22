Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राणा बलाचौरिया की पिस्टल चुराने वाले की पहचान, आखिरी निशानी सोने का कड़ा और चेन ले जाने वाले की तलाश

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    मोहाली में कबड्डी प्रमोटर कंवर दिग्विजय राणा बलाचौरिया की हत्या के बाद, उनकी लाइसेंसी पिस्टल चोरी करने वाले निहंग सिंह की पहचान हुई। पुलिस आरोपी के गा ...और पढ़ें

    Hero Image

    15 दिसंबर को राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी गई थी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। 15 दिसंबर की शाम सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हुए कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर कंवर दिग्विजय राणा बलाचौरिया की हत्या मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने राणा की .45 बोर की लाइसेंसी पिस्टल चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली है। यह व्यक्ति निहंग सिंह के वेश में था और बठिंडा के मलोट क्षेत्र से संबंधित है। वहीं, 10 तोले की सोने की चेन और पांच तोले का सोने का कड़ा चुराने वाले की तलाश है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस जांच के अनुसार, घटना के बाद जब राणा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो एक प्रबंधक ने उनकी जेब से पिस्टल और आईफोन निकालकर अपनी कमर में रखा। ताकि पुलिस को सौंप सके। इसी दौरान निहंग सिंह के वेश में आया एक व्यक्ति खुद को राणा का साथी बताते हुए प्रबंधक की कमर से पिस्तौल निकालकर फरार हो गया।

    मौके पर हालात नाजुक होने के कारण प्रबंधक उसकी पहचान नहीं कर सका। मोहाली पुलिस आरोपित के गांव तक पहुंच चुकी है और उसके परिवार से भी बातचीत की गई है। हालांकि, आरोपित फिलहाल मोहाली में ही छिपा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर लिया जाएगा।

    rana1

    वहीं, टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक रूपा सोहाना (गायक मनकीरत औलख के करीबी) ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि राणा की 10 तोले की सोने की चेन और पांच तोले का सोने का कड़ा चोरी करने वाला व्यक्ति इन्हें गुप्त रूप से वापस कर दे। उन्होंने कहा कि वह बदले में उस व्यक्ति को सोने की कीमत के बराबर पैसे देने को तैयार हैं। ताकि राणा के माता-‑पिता को उनके बेटे की अंतिम निशानी मिल सके।

    रूपा ने चेतावनी भी दी कि यदि पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो फिर कोई मदद नहीं की जा सकेगी। गौरतलब है कि राणा के पिता ने आरोप लगाया था कि घर से निकलते समय राणा ने सोने की चेन, कड़ा और पिस्तौल साथ लिया था, जो घटना के बाद गायब हो गए। पुलिस जांच ने अब इन आरोपों की पुष्टि कर दी है।