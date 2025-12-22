श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता सरूपों के मामलों की जांच कमेटी गठित, पहले ही एसजीपीसी के सदस्यों सहित 16 पर दर्ज है फआईआर
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता पावन सरूपों से जुड़े मामलों की जांच को तेज करने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। यह एसआईटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पंजाब की ओर से गठित की गई है।
ये जांच कमेटी पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की देखरेख में कार्य करेगी। ये टीम 7 दिसंबर 2025 को दर्ज एफआईआर 168 के तहत दर्ज मामलों की जांच करेगी। यह केस अमृतसर के पुलिस स्टेशन ‘सी’ डिवीजन में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 295, 295-ए, 120-बी, 409 और 465 के तहत दर्ज है।
विशेष जांच टीम के चेयरमैन एआईजी विजिलेंस मोहाली जगतप्रीत सिंह पीपीएस को नियुक्त किया गया है। उनके साथ टीम में डीसीपी (जांच) अमृतसर रविंदरपाल सिंह संधू, अतिरिक्त डीसीपी अमृतसर हरपाल सिंह संधू, एसपी-डी पटियाला गुरबंस सिंह बैस, एसीपी लुधियाना बेअंत जुनेजा और एसीपी-डी अमृतसर हरमिंदर सिंह को सदस्य बनाया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य पुलिस अधिकारियों को भी एसआईटी में शामिल किया जा सकेगा।
एसजीपीसी के 10 सदस्यों सहित 16 पर दर्ज हुई थी एफआईआर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 लापता स्वरूपों के मामले में अमृतसर सी डिवीजन थाने में दर्ज एफआईआर में एसजीपीसी के 10 प्रमुख सदस्यों पर मुकदमा दर्ज हुआ। जिनमें डॉ. रूप सिंह (पूर्व मुख्य सचिव), मंजीत सिंह (धर्म प्रचार समिति पूर्व सचिव), गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह, निशान सिंह, परमजीत सिंह, गुरमुख सिंह, जुझार सिंह, बाज सिंह, दलबीर सिंह शामिल हैं। इनके अलावा कमलजीत सिंह, कुलवंत सिंह, जसप्रीत सिंह, एक अन्य गुरबचन सिंह, एक अन्य सतिंदर सिंह और अमरजीत सिंह का नाम भी इसमें शामिल है।
संवेदनशील है मामला
यह मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूपों से जुड़ी घटनाएं पहले भी पंजाब में बड़ा विवाद और जनाक्रोश पैदा कर चुकी हैं। इससे पहले के वर्षों में भी पावन सरूपों की बेअदबी और उनके लापता होने के मामलों को लेकर कई जांचें हुई थीं। लेकिन कोई परिणाम तक नहीं पहुंची।
धार्मिक मामलों में दखल के आरोप
वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर का एसजीपीसी पहले ही विरोध कर चुकी है। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी आरोप लगा चुके हैं कि सरकार सिख धार्मिक मामलों में दखल दे रही। एसजीपीसी अंतरिम कमेटी ने इसे लेकर मता भी पास किया था। एसजीपीसी श्री अकाल तख्त साहिब को इस मामले में दखल देने के लिए भी लिख चुकी है।
