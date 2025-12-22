Language
    पंजाब में 1 डिग्री गिरा तापमान, शीतलहर का यलो अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 6 जिलों में छुट-पुट बारिश की संभावनाएं

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब के तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर में सुबह 7 बजे अचानक धुंध देखने को मिली। इसी बीच गोल्डन टेंपल में धुंध के बीच नतमस्तक होने पहुंचे श्रद्धालु।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीते दिनों एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के बाद पंजाब के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान सोमवार सुबह 1 डिग्री तक नीचे गिरा है। वहीं, कई इलाकों में आज धुंध कम और विजिबिलिटी बीते दो दिनों से बेहतर है। मौसम विभाग ने इसी बदलाव के बीच आज राज्य में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, बठिंडा और मानसा में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा, आज पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और कपूरथला में बारिश की संभावना है।

    धुंध से राहत सिर्फ 24 घंटों के लिए ही है। मंगलवार एक बार फिर पंजाब के अधिकतम जिले धुंध की चपेट में होंगे। धुंध का ये असर पूरा एक सप्ताह बना रहने का अनुमान है। 

    2

    पंजाब में धुंध व बारिश को लेकर जारी अलर्ट। (सौजन्य- मौसम विभाग)

    पंजाब में लुधियाना सबसे ठंडा शहर

    बीते दिन के मुकाबले पंजाब का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री नीचे गिर गया है। हालांकि ये अभी भी सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक है। सोमवार सुबह राज्य में सबसे कम तापमान लुधियाना में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा अमृतसर में तापमान 9.7, पटियाला में 9.4, पठानकोट में 9, बठिंडा में 9.8, फरीदकोट में 8.8 और गुरदासपुर में 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। 

    बीती शाम सर्वाधिक तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम दर्ज किया गया है। वहीं, सबसे गर्म शहर लुधियाना का समराला रहा, जहां 21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 

    अमृतसर एयरपोर्हट से वाई रूट प्रभावित

    धुंध का असर हवाई मार्ग पर भी देखने को मिला है। अमृतसर  से शारजाह के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने सुबह उड़ान नहीं भरी। इसके अलावा अधिकतम फ्लाइटें तकरीबन एक घंटे की देरी से उड़ान भर रही हैं। इतना ही नहीं, स्पाइस जेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट के भी 12 बजे के बाद उड़ान भरने का अनुमान है, अन्यथा ये फ्लाइट सुबह 8.50 बजे उड़ान भरती है। 

