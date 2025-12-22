पंजाब में 1 डिग्री गिरा तापमान, शीतलहर का यलो अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 6 जिलों में छुट-पुट बारिश की संभावनाएं

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीते दिनों एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ के बाद पंजाब के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान सोमवार सुबह 1 डिग्री तक नीचे गिरा है। वहीं, कई इलाकों में आज धुंध कम और विजिबिलिटी बीते दो दिनों से बेहतर है। मौसम विभाग ने इसी बदलाव के बीच आज राज्य में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें