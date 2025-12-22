Language
    घनी धुंध की सफेद चादर में लिपटा फाजिल्का, विजिबिलिटी जीरो; शीतलहर के कारण अस्त-व्यस्त हुआ लोगों का जीवन

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:34 AM (IST)

    पंजाब के फाजिल्का में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। शीतलहर के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और उन्हें भारी कठिनाइय ...और पढ़ें

    घनी धुंध की सफेद चादर में लिपटा इलाका (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। रविवार को पूरे दिन खराब मौसम और चलती शीत लहर ने लोगों को कंपकंपी में डाले रखा।

    देर रात से ही धुंध का असर शुरू हो गया था, लेकिन सोमवार तड़के तक यह इतनी गहरी हो गई कि पूरे क्षेत्र पर मानो सफेद चादर-सी छा गई। सुबह विजिबिलिटी केवल 10 से 15 मीटर तक सिमट जाने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया।

    धुंध की घनी परत के कारण वाहन चालकों को बेहद सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ा। हाई-बीम और फॉग लाइटों के बावजूद सड़क का आगे का हिस्सा मुश्किल से दिख रहा था।

    दोपहिया वाहन चालकों के लिए हालात और भी चुनौती भरे बने रहे, क्योंकि घने कुहासे में गड्ढों और मोड़ों का अंदाजा लगाना लगभग असंभव हो गया था।

    कई जगहों पर तो सुबह के शुरुआती समय में दृश्यता कुछ मिनटों के लिए ही बेहतर हुई, बाकी समय पूरा इलाका धुंध में ढंका रहा।

    सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने झेली। कड़कड़ाती ठंड और धुंध की मोटी परत के बीच सड़कों पर खड़ा होना बच्चों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ।

    कई स्कूल बसें धुंध के कारण देरी से पहुंचीं, जबकि अभिभावकों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद बच्चों को स्कूल पहुंचाना जरूरी समझा। मौसम विभाग के अनुसार शीत लहर और धुंध का यह असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।