Punjab Weather: पटियाला में शीतलहर का कहर, आर्द्रता से ठिठुरन दोगुनी; जानें कैसा रहेगा मौसम
पटियाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे आर्द्रता के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
अधिकतम आर्द्रता 100 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 96 फीसदी रहोगी।
सूर्योदय 7.17 बजे और सूर्यास्त 17.28 बजे होगा। आज शीतलहर चले की संभावना है।
