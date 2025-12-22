Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Weather: पटियाला में शीतलहर का कहर, आर्द्रता से ठिठुरन दोगुनी; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    पटियाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे आर्द्रता के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल् ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटियाला में आज शीतलहर चलने की संभावना है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    अधिकतम आर्द्रता 100 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 96 फीसदी रहोगी।

    सूर्योदय 7.17 बजे और सूर्यास्त 17.28 बजे होगा। आज शीतलहर चले की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें