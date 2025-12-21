होशियारपुर: ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, दातारपुर। झीर दा खूह से तलवाड़ा रोड पर हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह निवासी गांव गेरा के रूप में हुई है। रघुवीर सिंह राजमिस्त्री का काम करता था और काम के सिलसिले में चक्कपंडायन को मोटरसाइकिल पर सवार को कर जा रहा था।

जब वह मेन रोड पर पहुंचा तो तलवाड़ा साइड से आ रहे एक सीएनजी गैस के सिलेंडर से भरे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। जिस कारण रघुवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर दी दम तोड़ दिया।