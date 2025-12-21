Language
    होशियारपुर: ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर, युवक की दर्दनाक मौत

    By Hazari Lal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:47 PM (IST)

    होशियारपुर के दातारपुर में झीर दा खूह से तलवाड़ा रोड पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार रघुवीर सिंह की मौत हो गई। रघुवीर सिंह राजमिस्त्री का काम करता था और ...और पढ़ें

    ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, दातारपुर। झीर दा खूह से तलवाड़ा रोड पर हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह निवासी गांव गेरा के रूप में हुई है। रघुवीर सिंह राजमिस्त्री का काम करता था और काम के सिलसिले में चक्कपंडायन को मोटरसाइकिल पर सवार को कर जा रहा था।

    जब वह मेन रोड पर पहुंचा तो तलवाड़ा साइड से आ रहे एक सीएनजी गैस के सिलेंडर से भरे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। जिस कारण रघुवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर दी दम तोड़ दिया।

    घटना की सूचना मिलते थी तलवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।