शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, नाबालिग पीड़िता हुई गर्भवती; चंडीगढ़ से 22 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौली जगरा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के गंभीर मामले में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान मौली जगरा निवासी सूरज के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता को पेट में तेज दर्द की शिकायत होने पर उसके परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकीय जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पीड़िता तीन माह की गर्भवती है।

इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जांच में सामने आया कि आरोपित सूरज मजदूरी का काम करता है और उसने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पीड़िता को हर संभव कानूनी और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।