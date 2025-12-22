Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मास्टर सलीम के पिता गीतकार पूरण शाह कोटी का निधन, संगीत जगत में शोक, हंस राज हंस मिलने पहुंचे

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    प्रसिद्ध पंजाबी गायक मास्टर सलीम के पिता का निधन हो गया है, जिससे पूरे पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हंस राज हंस सहित कई प्रमुख हस्तियों ...और पढ़ें

    Hero Image

    मास्टर सलीम से मिलने पहुंचे हंस राज हंस।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम के पिता पूरन शाह कोटी के निधन से पंजाबी संगीत और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरन शाह कोटी पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही कलाकारों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों में गहरा दुख देखा गया।

    पूरन शाह कोटी न सिर्फ मास्टर सलीम के पिता थे, बल्कि उनके जीवन और संगीत यात्रा में एक मजबूत स्तंभ भी माने जाते थे।

    यह भी पढ़ें- तरनतारन में जमीन के लिए खूनी खेल, शख्स ने पत्नी-बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

    10

    मास्टर सलीम के पिता के शव के पास विलाप करते हुए परिजन। 

    कई बड़े कलाकार मिलने पहुंचे

    बताया जाता है कि उन्होंने बेटे को बचपन से ही संगीत के प्रति प्रेरित किया और हर कठिन दौर में उसका हौसला बढ़ाया। मास्टर सलीम कई मंचों से यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रहा है।

    निधन की सूचना मिलते ही पंजाबी संगीत जगत के कई नामी कलाकारों, संगीतकारों और सामाजिक हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए शोक संदेश साझा किए। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशंसकों ने भी मास्टर सलीम के साथ दुख साझा करते हुए उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की कामना की।

    यह भी पढ़ें- अमृतसर के इंपीरियल सिटी में स्कूली छात्रों के बीच फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने, छात्र के पैर में लगी गोली

    हंस राज हंस ने किया दुख जाहिर

    शोक व्यक्त करने के लिए पूर्व सांसद एवं प्रसिद्ध गायक हंस राज हंस मास्टर सलीम के निवास स्थान पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर गहरा दुख जताया और इस अपूरणीय क्षति को अत्यंत पीड़ादायक बताया। हंस राज हंस ने कहा कि पूरन शाह कोटी एक सादगीपूर्ण और सम्मानित व्यक्तित्व के धनी थे और उनका जाना पूरे परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि कला जगत के लिए भी बड़ी क्षति है।

    यह भी पढ़ें- जब Priyanka Chopra ने निक जोनस को खिलाया हाजमोला, विदेशी पति का फनी रिएक्शन जान छूट जाएगी हंसी

     ंकई बड़े कलाकारों के गुरु हैं पूरण शाह कोटी

    पूरण शाह कोटी पंजाब के उन महान कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने आज के कई गीतकारों को धुन सिखाई। इनमें मास्टर सलीम को खुद हैं ही। उनके अलावा हंस राज हंस, जसबीर जस्सी, सब्बर कोटी, परवेज पेजी, दिलशन भी उनसे संगीत सीख चुके हैं। 