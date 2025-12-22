मास्टर सलीम के पिता गीतकार पूरण शाह कोटी का निधन, संगीत जगत में शोक, हंस राज हंस मिलने पहुंचे

जागरण संवाददाता, जालंधर। मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम के पिता पूरन शाह कोटी के निधन से पंजाबी संगीत और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरन शाह कोटी पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे।

उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही कलाकारों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों में गहरा दुख देखा गया।