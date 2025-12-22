तरनतारन में जमीन के लिए खूनी खेल, शख्स ने पत्नी-बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट
तरनतारन के गांव माड़ी कंबोके में जमीनी बंटवारे को लेकर दिलबाग सिंह ने अपने बड़े भाई उजागर सिंह की हत्या कर दी। दिलबाग सिंह ने पत्नी और बेटे के साथ मिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। विस हलका खेमकरण के गांव माड़ी कंबोके में जमीनी बटवारे को लेकर दिलबाग सिंह ने अपने 70 वर्षीय बड़े भाई उजागर सिंह को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।
आरोपित ने अपनी पत्नी सुखविंदर कौर व लड़के गुरलाल सिंह से मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। थाना खालड़ा की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
थाना खालड़ा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि अमरजीत कौर के बयानों पर केस दर्ज करके सोमवार को शव परिवार को सौंप दिया। आरोपितों की गिरफ्तारी लिए धर-पकड़ तेज कर दी गई है।
अमरजीत कौर मुताबिक उसके पिता उजागर सिंह का अपने भाई दिलबाग सिंह के साथ जमीन के बटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा था। दिलबाग सिंह ने पहले कई बार गांव के लोगों समक्ष धमकी दी थी कि उजागर सिंह को नहीं छोड़ेगा।
रविवार की शाम अमरजीत कौर अपने पिता उजागर सिंह के साथ घर में मौजूद थी। करीब पौने आठ बजे चाचा दिलबाग सिंह अपनी पत्नी सुखजिंदर कौर व लड़के गुरलाल सिंह समेत आ धमका।
जिसने गाली-गलौज शुरु कर दिया। चारपाई पर बैठे उजागर सिंह ने जब हल्ला करने से रोका तो दिलबाग सिंह ने उन्हें पीटना शुरु कर दिया। पेट में तीन बार लात मारी।
उजागर सिंह बेहोश हुए तो आरोपित भाग निकले। अस्पताल लिजाते ही डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव कब्जे में लेकर सोमवार को पट्टी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाया।
थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह मुताबिक दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। जिसके कारण दिलबाग सिंह ने उक्त वारदात को अंजाम दिया।
