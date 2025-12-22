तरनतारन में जमीन के लिए खूनी खेल, शख्स ने पत्नी-बेटे के साथ मिलकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, तरनतारन। विस हलका खेमकरण के गांव माड़ी कंबोके में जमीनी बटवारे को लेकर दिलबाग सिंह ने अपने 70 वर्षीय बड़े भाई उजागर सिंह को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

आरोपित ने अपनी पत्नी सुखविंदर कौर व लड़के गुरलाल सिंह से मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। थाना खालड़ा की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

थाना खालड़ा के प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि अमरजीत कौर के बयानों पर केस दर्ज करके सोमवार को शव परिवार को सौंप दिया। आरोपितों की गिरफ्तारी लिए धर-पकड़ तेज कर दी गई है।

अमरजीत कौर मुताबिक उसके पिता उजागर सिंह का अपने भाई दिलबाग सिंह के साथ जमीन के बटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा था। दिलबाग सिंह ने पहले कई बार गांव के लोगों समक्ष धमकी दी थी कि उजागर सिंह को नहीं छोड़ेगा।