'भारत से भेजा जाने वाला चावल-नमक और पानी हो बंद...', बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के तोगड़िया
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संयोजक डा. प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में केंद्र सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संयोजक डा. प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर केंद्र सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि भारत से बांग्लादेश को भेजा जाने वाला चावल, नमक तथा गंगा-ब्रह्मपुत्र नदियों का पानी तत्काल रोका जाना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई जाए।
पटियाला के फैक्ट्री एरिया स्थित पैसिफिक रिसोर्ट में आयोजित हिंदू सम्मेलन में डा. तोगड़िया ने कहा कि हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने काशी और मथुरा को अगला राष्ट्रीय संकल्प बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित प्रयास जरूरी हैं।
तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर बड़ा बयान देते हुए तीन बच्चे हिंदू सच्चे का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू तीन बच्चे पैदा करते हैं, तो तीसरे बच्चे का खर्च परिषद उठाएगा।
जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक यह नारा चलता रहेगा, ताकि हिंदू समाज अल्पसंख्यक न बने-इस उद्देश्य से यह नारा आवश्यक है। डा. तोगड़िया के पंजाब आगमन पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के पंजाब अध्यक्ष विजय कपूर के नेतृत्व में इस सभा का आयोजन किया गया।
डॉ. तोगड़िया ने परिषद द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की जानकारी दी, जिनमें देशभर में एक लाख हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना, एक मुट्ठी अनाज अभियान के माध्यम से गरीब हिंदुओं को भोजन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय छात्र परिषद द्वारा युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ना तथा राष्ट्रीय महिला परिषद व ओजस्विनी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के कार्यक्रम शामिल हैं।
पंजाब अध्यक्ष विजय कपूर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने मंदिरों को टूटते देखा है, लेकिन आज ड. प्रवीण तोगड़िया जैसे हिंदू योद्धाओं के नेतृत्व में देश में भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है।
कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक मोनू मिश्रा ने भगवान श्रीराम के भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हिंदू नेता वरिंदर गुप्ता ने डा. प्रवीण तोगड़िया को त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया।
सम्मेलन में पटियाला के मेयर कुंदन गोगिया, शिरोमणि अकाली दल के नेता इंद्रमोहन सिंह बजाज, भाजपा नेता करुण कौड़ा, स्वामी शंकरानंद गिरि, आरएसएस नेता सोमनाथ, समाजसेवक मिक्की शाही सहित अनेक सामाजिक-राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहीं।
