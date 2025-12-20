पार्षद पति व पूर्व मंत्री आशु के करीबी इंदी पर मामला दर्ज, निगम सुपरवाइजर के साथ की मारपीट

जागरण संवाददाता, लुधियाना। नगर निगम के सुपरवाइजर से मारपीट करने के आरोप में पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी और वार्ड नंबर 61 की पार्षद के पति इंदरजीत सिंह उर्फ इंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई थाना डिवीजन नंबर आठ की पुलिस ने की है।

नगर निगम जोन-ए के संयुक्त कमिश्नर की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। शिकायत में बताया गया है कि शुक्रवार सुबह इंदरजीत सिंह इंदी नेहरू रोज गार्डन पहुंचे थे। वहां बागबानी शाखा में तैनात सुपरवाइजर अजय कुमार अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे।

आरोप है कि इंदी ने अजय कुमार के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर किरपाल सिंह और अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह सुपरवाइजर को आरोपित से बचाया।