पार्षद पति व पूर्व मंत्री आशु के करीबी इंदी पर मामला दर्ज, निगम सुपरवाइजर के साथ की मारपीट
लुधियाना में, पूर्व मंत्री आशु के करीबी और पार्षद पति इंदरजीत सिंह उर्फ इंदी पर नगर निगम सुपरवाइजर से मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने निगम कमिश् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। नगर निगम के सुपरवाइजर से मारपीट करने के आरोप में पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी और वार्ड नंबर 61 की पार्षद के पति इंदरजीत सिंह उर्फ इंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई थाना डिवीजन नंबर आठ की पुलिस ने की है।
नगर निगम जोन-ए के संयुक्त कमिश्नर की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। शिकायत में बताया गया है कि शुक्रवार सुबह इंदरजीत सिंह इंदी नेहरू रोज गार्डन पहुंचे थे। वहां बागबानी शाखा में तैनात सुपरवाइजर अजय कुमार अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे।
आरोप है कि इंदी ने अजय कुमार के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर किरपाल सिंह और अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह सुपरवाइजर को आरोपित से बचाया।
यह भी पढ़ें- जालंधर बस स्टैंड पर भीख मांगने वाले बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई, 20 मिनट चला हंगामा, सीडब्ल्यूसी टीम करवाएगी बच्चों का मेडिकल
एक कर्मचारी को जबरन साथ ले गए
आरोप ये भी है कि इंदी के पीए संदीप सिंह ने निगम के एक अन्य कर्मचारी लवप्रीत को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और अपने साथ ले गए। आरोप है कि रास्ते में उसे नहर में फेंकने की धमकी भी दी गई, जिससे कर्मचारी दहशत में आ गया। बाद में किसी तरह उसे छोड़ा गया।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इंदरजीत सिंह इंदी समेत अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें- सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पिता बलकौर सिंह ने अदालत में दी गवाही, 26 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश
पहले भी विवादों में आ चुके इंदी
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इंदरजीत सिंह इंदी विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी उनका नगर निगम के एक एडिशनल कमिश्नर के साथ विवाद हो चुका है। उस दौरान भी उन्होंने कथित तौर पर अधिकारी की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया था, हालांकि तब मामला आपसी समझौते के बाद शांत हो गया था।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- पंजाब के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा पर धरना, राज्यभर से लुधियाना पहुंचे टोल-कर्मी, जानें क्यों हो रहा प्रदर्शन…
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।