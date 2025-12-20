पार्षद पति व पूर्व मंत्री आशु के करीबी इंदी पर मामला दर्ज, निगम सुपरवाइजर के साथ की मारपीट

Language
    इंद्रजीत सिंह इंदी पूर्व मंत्री आशु के साथ। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। नगर निगम के सुपरवाइजर से मारपीट करने के आरोप में पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी और वार्ड नंबर 61 की पार्षद के पति इंदरजीत सिंह उर्फ इंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई थाना डिवीजन नंबर आठ की पुलिस ने की है।

    नगर निगम जोन-ए के संयुक्त कमिश्नर की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। शिकायत में बताया गया है कि शुक्रवार सुबह इंदरजीत सिंह इंदी नेहरू रोज गार्डन पहुंचे थे। वहां बागबानी शाखा में तैनात सुपरवाइजर अजय कुमार अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे।

    आरोप है कि इंदी ने अजय कुमार के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर किरपाल सिंह और अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह सुपरवाइजर को आरोपित से बचाया।

    एक कर्मचारी को जबरन साथ ले गए

    आरोप ये भी है कि इंदी के पीए संदीप सिंह ने निगम के एक अन्य कर्मचारी लवप्रीत को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और अपने साथ ले गए। आरोप है कि रास्ते में उसे नहर में फेंकने की धमकी भी दी गई, जिससे कर्मचारी दहशत में आ गया। बाद में किसी तरह उसे छोड़ा गया।

    नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इंदरजीत सिंह इंदी समेत अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पहले भी विवादों में आ चुके इंदी

    गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इंदरजीत सिंह इंदी विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी उनका नगर निगम के एक एडिशनल कमिश्नर के साथ विवाद हो चुका है। उस दौरान भी उन्होंने कथित तौर पर अधिकारी की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया था, हालांकि तब मामला आपसी समझौते के बाद शांत हो गया था।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

