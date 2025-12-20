जालंधर बस स्टैंड पर भीख मांगने वाले बच्चों पर पुलिस की कार्रवाई, 20 मिनट चला हंगामा, सीडब्ल्यूसी टीम करवाएगी बच्चों का मेडिकल

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के बस स्टैंड पर शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की टीम ने भीख मंगवाने के लिए लगाए गए बच्चों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बच्चों को टीमों ने उठा लिया।

इस दौरान बच्चों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाए जाने का आरोप लगा, वहां मौजूद महिलाएं भड़क उठीं। बच्चों के रोने और महिलाओं के विरोध के चलते बस स्टैंड पर करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने बताया कि बस स्टैंड पर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।

पुलिस का आरोप है कि कुछ परिवार अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं और उन्हें स्कूल नहीं भेजा जा रहा। इन्हीं शिकायतों के आधार पर शनिवार दोपहर करीब 1 बजे पुलिस, महिला पुलिस कर्मियों और चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।

इस दौरान बच्चे जोर-जोर से रोने लगे, जिसे देखकर बस स्टैंड के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थिति को संभालते हुए लीगल परमिशन अधिकारी ने सभी बच्चों को कार में बैठाया, जबकि वह खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर टीम के साथ वहां से रवाना हो गए।

अधिकारी ने कहा कि बच्चों को भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाना कानूनन अपराध है और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई जरूरी थी। पुलिस का कहना है कि ये परिवार जालंधर की घास मंडी और आसपास के इलाकों में रहते हैं और रोजाना बस स्टैंड पर बच्चों से भीख मंगवाते हैं।