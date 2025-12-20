Language
    कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की सुरक्षा के क्या थे इंतजाम? पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का सरकार को नोटिस

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    मोहाली के सोहाना में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि हत्या के समय पुलिस स ...और पढ़ें

    कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया (File Photo)


    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मोहाली के सोहाना क्षेत्र में कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रमोटर राणा बलाचौरिया की दिनदहाड़े हत्या के मामले को हाई कोर्ट ने अत्यंत गंभीर मानते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार यह बताए कि जिस कार्यक्रम में राणा बलाचौरिया की हत्या हुई, वहां पुलिस सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे और मौके पर कितने लोग मौजूद थे।

    यह निर्देश उस समय सामने आया जब हाईकोर्ट में कुख्यात गैंग्स्टर लारेंस बिश्नोई की जेल के भीतर हुई इंटरव्यू के मामले में अदालत द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान पर सुनवाई निर्धारित थी। सुनवाई शुरू होने से पहले पंजाब सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने अदालत से समय मांगा। अदालत को बताया गया कि एडवोकेट जनरल स्वयं उपस्थित नहीं हैं और न ही इस मामले में पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली उपलब्ध हैं।

    सरकारी पक्ष की इस दलील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने लारेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले की सुनवाई को मंगलवार 23 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। हालांकि, सुनवाई टालते हुए भी हाई कोर्ट ने राणा बलाचौरिया हत्याकांड के मुद्दे को गंभीरता से उठाया और राज्य सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह घटना कानून-व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है।