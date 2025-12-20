कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की सुरक्षा के क्या थे इंतजाम? पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का सरकार को नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मोहाली के सोहाना क्षेत्र में कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रमोटर राणा बलाचौरिया की दिनदहाड़े हत्या के मामले को हाई कोर्ट ने अत्यंत गंभीर मानते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार यह बताए कि जिस कार्यक्रम में राणा बलाचौरिया की हत्या हुई, वहां पुलिस सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे और मौके पर कितने लोग मौजूद थे।

यह निर्देश उस समय सामने आया जब हाईकोर्ट में कुख्यात गैंग्स्टर लारेंस बिश्नोई की जेल के भीतर हुई इंटरव्यू के मामले में अदालत द्वारा लिए गए स्वत संज्ञान पर सुनवाई निर्धारित थी। सुनवाई शुरू होने से पहले पंजाब सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने अदालत से समय मांगा। अदालत को बताया गया कि एडवोकेट जनरल स्वयं उपस्थित नहीं हैं और न ही इस मामले में पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली उपलब्ध हैं।