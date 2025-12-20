सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पिता बलकौर सिंह ने अदालत में दी गवाही, 26 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश

संवाद सूत्र, मानसा। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में गवाही देने के लिए उनके पिता बलकौर सिंह शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। मूसेवाला के कत्ल के दौरान गोलियों से छलनी की गई उनकी थार गाड़ी को भी अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया सहित 26 आरोपितों को वीसी के माध्यम से पेशी हुई।