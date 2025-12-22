कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने नशामुक्त समाज के लिए अमृतसर में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स वाकाथॉन करवाई

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नशों के खिलाफ समाज को जागरूक करने और युवाओं को इस बुराई से दूर रखने के उद्देश्य से जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, अमृतसर की ओर से यूथ अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत एक भव्य वाकाथॉन का आयोजन किया गया।

