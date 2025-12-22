कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने नशामुक्त समाज के लिए अमृतसर में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स वाकाथॉन करवाई
जागरण संवाददाता, अमृतसर। नशों के खिलाफ समाज को जागरूक करने और युवाओं को इस बुराई से दूर रखने के उद्देश्य से जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, अमृतसर की ओर से यूथ अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत एक भव्य वाकाथॉन का आयोजन किया गया।
इस वाकाथॉन की शुरुआत जिला अदालत परिसर से हुई और इसका समापन सरूप रानी सरकारी कॉलेज में हुआ। इस कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी (रूरल) सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने नशों के खिलाफ नारे लगाकर समाज को साफ संदेश दिया कि युवा पीढ़ी नशे को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी।
जागरूकता के लिए सेमिनार भी हुआ
वाकाथॉन के बाद सरूप रानी सरकारी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में एक जागरूकता सेमिनार भी आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों और अधिकारियों ने नशों के दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी।
बताया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देता है। इस अवसर पर वाकाथॉन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।
नशा पंजाब में गंभीर समस्या
मीडिया से बातचीत करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरबीर सिंह बैंस ने कहा कि यह अभियान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन अश्वनी कुमार मिश्रा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर कौर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि नशा पंजाब में एक गंभीर समस्या बन चुका है और इसे खत्म करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। सैकड़ों युवाओं का एक साथ इस मुहिम में शामिल होना सकारात्मक संकेत हैं।
