    शराब का ठेका खुलने को लेकर जालंधर में हंगामा; पार्षद पति, इलाका वासियों व ठेका संचालक के बीच हुई बहस

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    जालंधर के भार्गव कैंप में शराब का ठेका खुलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद रूपा भगत के पति सुदेश भगत और ठेका संचालक के बीच ...और पढ़ें

    ठेका संचालक, पार्षद पति व स्थानीय लोग बहस करते हुए।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार दोपहर विरोध करते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान इलाके की पार्षद रूपा भगत के पति सुदेश भगत मौके पर पहुंचे, जहां उनका ठेका संचालक के साथ तीखा विवाद हो गया।

    ठेका संचालक का कहना है कि वह सरकार को ठेके की पूरी राशि अदा कर रहा है, इसके बावजूद उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। ठेका संचालक ने आरोप लगाया कि उनसे हर महीने 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं और न देने पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास डिप्टी कमिश्नर और एक्साइज विभाग की ओर से ठेका खोलने के वैध आदेश मौजूद हैं।

    ठेका संचालक के अनुसार पहले भी पास ही कुछ दूरी पर वर्षों से ठेका चल रहा था, उस समय किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। अब जब ठेके को शिफ्ट किया जा रहा है, तभी इसका विरोध किया जा रहा है।

    अधिक किराया बचाने के लिए ठेका शिफ्ट

    उन्होंने बताया कि ठेका शिफ्ट करने का मकसद अधिक किराया देने से बचना था, क्योंकि जमीन मालिक किराया 50 हजार रुपये महीना मांग रहा है, जिसे वह देने में असमर्थ हैं। ठेका शिफ्ट करने से उन्हें करीब 40 हजार रुपये की बचत हो रही थी।

    दूसरी ओर मोहल्ला निवासियों का कहना है कि वे पिछले तीन महीनों से ठेका खुलने का लगातार विरोध कर रहे हैं और शराब के ठेके से क्षेत्र का माहौल खराब होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेका खुलने से महिलाओं और बच्चों को परेशानी होगी।

    पुलिस ने मौका संभाला

    घटना की सूचना मिलने पर थाना भार्गव कैंप की पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी मोहन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है और वह बनती कार्रवाई की जाएगी।

