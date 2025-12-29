शराब का ठेका खुलने को लेकर जालंधर में हंगामा; पार्षद पति, इलाका वासियों व ठेका संचालक के बीच हुई बहस

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार दोपहर विरोध करते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान इलाके की पार्षद रूपा भगत के पति सुदेश भगत मौके पर पहुंचे, जहां उनका ठेका संचालक के साथ तीखा विवाद हो गया।

ठेका संचालक का कहना है कि वह सरकार को ठेके की पूरी राशि अदा कर रहा है, इसके बावजूद उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। ठेका संचालक ने आरोप लगाया कि उनसे हर महीने 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं और न देने पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास डिप्टी कमिश्नर और एक्साइज विभाग की ओर से ठेका खोलने के वैध आदेश मौजूद हैं।

अधिक किराया बचाने के लिए ठेका शिफ्ट उन्होंने बताया कि ठेका शिफ्ट करने का मकसद अधिक किराया देने से बचना था, क्योंकि जमीन मालिक किराया 50 हजार रुपये महीना मांग रहा है, जिसे वह देने में असमर्थ हैं। ठेका शिफ्ट करने से उन्हें करीब 40 हजार रुपये की बचत हो रही थी।