    अमृतसर में यूथ कांग्रेस का तगड़ा प्रदर्शन, पंजाब में 'गुंडाराज' के खिलाफ आप सरकार का पुतला फूंका

    By Akhilesh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    अमृतसर यूथ कांग्रेस ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और 'गुंडाराज' के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल कुमार क ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर में यूथ कांग्रेस ने पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था और आप सरकार की कथित धक्केशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा आप सरकार की धक्के शाही खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से पंजाब सरकार को जगाने के लिए अमृतसर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में अमृतसर यूथ कांग्रेस की टीम द्वारा अमृतसर (डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर) कार्यालय के बाहर पंजाब सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस ने पंजाब के युवाओं को मारने वाली पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।

    इस मौके अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि जब से पंजाब में आप सरकार का शासन हुआ तब से ही पंजाब में गुंडाराज बढ़ गया है। हर तरफ गैंगस्टर खुलेआम व्यापारियों को धमकाकर फिरौती की मांग कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है, लेकिन पंजाब की गूंगी बोली आप सरकार केवल विज्ञापन और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली सरकार बन कर रह गई है।

    आम आदमी सरकार के दौरान, पंजाब का हर वर्ग डरा तथा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमृतसर में बिगड़ते कानून व्यवस्था को रोका नहीं गया तो पंजाब से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा तथा गुंडाराज स्थापित हो जाएगा।

    इस मौके जिला कांग्रेस अध्यक्ष किसान जतिंदर राणा, ब्लॉक अध्यक्ष तरनबीर सिंह बिट्टू ख्यालिया, प्रदेश प्रवक्ता रवि मिश्रा, उपाध्यक्ष हरपुनीत सिंह, उपाध्यक्ष रवि प्रकाश बबलू, सचिव रणजीत सिंह बाजवा, पूर्वी अध्यक्ष परीक्षित शर्मा, पश्चिम उपाध्यक्ष सिमरनजीत सिंह भैरों, खालसा कॉलेज अध्यक्ष संदीप सिंह, पवन शर्मा कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष, ऋतिक शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जसकरण सिंह, करण पंडित, अतीके द्रविड़, सुकेश द्रविड़, बिहारी लाल, गुरसाहिब सिंह, लखविंदर लक्की, सागर एप्पल, सिम्मा पहलवान, टिंकू पहलवान, साहिल महाजन, शरणदीप, सुख कथुनांगल, बॉबी, गौतम शर्मा, माना पहलवान, करण शर्मा, भिंदा बाजवा, गौतम पहलवान, शेरी कौट खालसा, अभि भगत आदि युवा नेता मौजूद थे।