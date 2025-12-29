अमृतसर में यूथ कांग्रेस का तगड़ा प्रदर्शन, पंजाब में 'गुंडाराज' के खिलाफ आप सरकार का पुतला फूंका

संवाद सहयोगी, अमृतसर। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा आप सरकार की धक्के शाही खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से पंजाब सरकार को जगाने के लिए अमृतसर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में अमृतसर यूथ कांग्रेस की टीम द्वारा अमृतसर (डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर) कार्यालय के बाहर पंजाब सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस ने पंजाब के युवाओं को मारने वाली पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।

इस मौके अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि जब से पंजाब में आप सरकार का शासन हुआ तब से ही पंजाब में गुंडाराज बढ़ गया है। हर तरफ गैंगस्टर खुलेआम व्यापारियों को धमकाकर फिरौती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है, लेकिन पंजाब की गूंगी बोली आप सरकार केवल विज्ञापन और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली सरकार बन कर रह गई है। आम आदमी सरकार के दौरान, पंजाब का हर वर्ग डरा तथा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमृतसर में बिगड़ते कानून व्यवस्था को रोका नहीं गया तो पंजाब से व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा तथा गुंडाराज स्थापित हो जाएगा।