'धर्म से जोड़ना अनुचित...', राजा वड़िंग ने मनरेगा मामले में केंद्र सहित पंजाब सरकार को घेरा
राजा वड़िंग ने मनरेगा का नाम बदलने और योजना में फेरबदल को लेकर केंद्र व पंजाब सरकार दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम धर्म से जोड़ना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मनरेगा का नाम बदलने और योजना में फेरबदल करने के मामले में केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया।
उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदल उसे धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। इसके अलावा प्रदेश सरकार इस मामले में विरोध जताने में पूरी तरह असफल रही, क्योंकि मनरेगा के तहत मिलने वाली दस हजार करोड़ की बड़ी राशि से प्रदेश वंचित रहेगा।
भगवंत मान सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आठ जनवरी से मनरेगा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करेगी, जो गुरदासपुर से आरंभ होकर अन्य जिलों में पहुंचेगा।
लुधियाना की बात करें तो 1,21,113 परिवारों में से 42 प्रतिशत लोगों को काम मिला और उसमें से भी 100 दिन पूरा काम सिर्फ 12 परिवारों को मिला। पूर्व में इस स्कीम के तहत 10-90 का प्रदेश सरकार का हिस्सा होता था, जो अब 40-60 का हो गया है। प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत कहां से लाएगी।
