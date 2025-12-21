होशियारपुर के तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर हादसा, बाइक कैंटर आमने-सामने टकराए, युवक की मौके
होशियारपुर के तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर झीर दा खूह के पास एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक रघुवीर सिंह, गेरां का निवासी था। यह हाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, होशियारपुर। होशियारपुर के तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर अड्डा झीर दा खूह के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह पुत्र बचन सिंह, निवासी आदर्श नगर गेरां के रूप में हुई है।
हादसा उस समय हुआ जब रघुवीर सिंह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर तलवाड़ा की ओर काम पर जा रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जब रघुवीर सिंह अड्डा झीर दा खूह से लगभग 200 मीटर आगे तलवाड़ा की दिशा में पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक गैस कैंटर से उसकी मोटरसाइकिल की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि रघुवीर सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद गैस कैंटर का चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।
यह भी पढ़ें- लुधियाना के कालोनाइजर से तरनतारन में जमीन सौदे के लिए 55 लाख की ठगी, इकरारनामा फाड़ा, एक गिरफ्तार, दस आरोपी फरार
पुलिस ने मोके पर पहुंच जांच शुरू की
स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना तलवाड़ा की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। थाना प्रभारी तलवाड़ा सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तलवाड़ा स्थित बीबीएमबी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गैस कैंटर को भी कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा आसपास के इलाकों में तलाश की जा रही है।
यह भी पढ़ें- मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना जारी, 264वें दिन भी नहीं मिला समाधान
परिवार ने की इंसाफ की मांग
पुलिस ने हादसे के कारणों की भी जांच शुरू कर दी है। देखा जा रहा है दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।
हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और फरार चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। परिवार ने इंसाफ की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।