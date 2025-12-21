होशियारपुर के तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर हादसा, बाइक कैंटर आमने-सामने टकराए, युवक की मौके

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। होशियारपुर के तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर अड्डा झीर दा खूह के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह पुत्र बचन सिंह, निवासी आदर्श नगर गेरां के रूप में हुई है।

