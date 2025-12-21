Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना के कालोनाइजर से तरनतारन में जमीन सौदे के लिए 55 लाख की ठगी, इकरारनामा फाड़ा, एक गिरफ्तार, दस आरोपी फरार

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    तरनतारन में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी हुई। लुधियाना के कालोनाइजर से पेशगी लेकर रजिस्ट्री से इनकार कर दिया गया और इकरारनामा फाड़ द ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीएसपी सुखबीर सिंह जानकारी देते हुए।

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन में जमीन खरीद–फरोख्त के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। लुधियाना के एक कालोनाइजर से पेशगी राशि लेकर न केवल जमीन की रजिस्ट्री से इनकार किया गया, बल्कि उसका इकरारनामा भी फाड़कर जला दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना सिटी तरनतारन पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार लुधियाना स्थित चंडीगढ़ रोड सेक्टर-32 की कोठी नंबर 1442 निवासी मुकेश वर्मा, जो पिछले करीब दस वर्षों से कालोनाइजर का काम कर रहे हैं, ने 6 मई को तरनतारन जिले के गांव जवंदा कलां निवासी प्रगट सिंह के साथ जमीन खरीदने को लेकर इकरारनामा किया था।

    यह जमीन लुधियाना के जालंधर बाईपास के पास गांव भट्टियां की हदबंदी में आती है। कुल सौदा 5.50 करोड़ रुपये में तय हुआ था, जिसकी अदायगी किश्तों में होनी थी। समझौते के तहत पहले चरण में 6 मई को 25 लाख रुपये और फिर 16 जून को 30 लाख रुपये प्रगट सिंह को दिए गए।

    यह भी पढ़ें- संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड आईजी के गनमैन की मौत, नाइट ड्यूटी से घर आकर सोया, सुबह नहीं उठा

    55 लाख बतौर पेशगी दिए गए

    इस तरह कुल 55 लाख रुपये बतौर पेशगी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। बाद में प्रगट सिंह लगातार फोन कर पैसे वापस ले जाने को कहता रहा।

    पीड़ित के अनुसार शुक्रवार को वह अपने साथियों जसविंदर सिंह और विक्की सिंह के साथ प्रगट सिंह द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा। आरोपी उन्हें एक ढाबे पर ले गया, जहां उसके साथ उसका भांजा जर्मनजीत सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, हरदेव सिंह सहित आठ अन्य लोग मौजूद थे। यहां पैसे से भरा बैग टेबल पर रखा गया।

    यह भी पढ़ें- अंडों में कैंसरकारक तत्वों के दावे निराधार, पंजाब पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने कहा- अफवाहों से बचें

    फटे पन्ने तंदूर में फेंके

     जैसे ही मुकेश वर्मा ने इकरारनामा मांगा, प्रगट सिंह ने बातचीत के दौरान उसे फाड़कर ढाबे पर जल रहे तंदूर में फेंक दिया।इसके बाद बैंक में मशीन से पैसे गिनवाने का बहाना बनाकर एक लिफाफा लेकर प्रगट सिंह अंदर चला गया, जबकि बाकी आरोपी कार में रखे दो लिफाफे छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

    डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर प्रगट सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, इनोवा–बलेनो की टक्कर में युवती की मौत, छह घायल