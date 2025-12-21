लुधियाना के कालोनाइजर से तरनतारन में जमीन सौदे के लिए 55 लाख की ठगी, इकरारनामा फाड़ा, एक गिरफ्तार, दस आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन में जमीन खरीद–फरोख्त के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। लुधियाना के एक कालोनाइजर से पेशगी राशि लेकर न केवल जमीन की रजिस्ट्री से इनकार किया गया, बल्कि उसका इकरारनामा भी फाड़कर जला दिया गया।

थाना सिटी तरनतारन पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार लुधियाना स्थित चंडीगढ़ रोड सेक्टर-32 की कोठी नंबर 1442 निवासी मुकेश वर्मा, जो पिछले करीब दस वर्षों से कालोनाइजर का काम कर रहे हैं, ने 6 मई को तरनतारन जिले के गांव जवंदा कलां निवासी प्रगट सिंह के साथ जमीन खरीदने को लेकर इकरारनामा किया था।