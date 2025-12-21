लुधियाना के कालोनाइजर से तरनतारन में जमीन सौदे के लिए 55 लाख की ठगी, इकरारनामा फाड़ा, एक गिरफ्तार, दस आरोपी फरार
तरनतारन में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी हुई। लुधियाना के कालोनाइजर से पेशगी लेकर रजिस्ट्री से इनकार कर दिया गया और इकरारनामा फाड़ द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन में जमीन खरीद–फरोख्त के नाम पर 55 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। लुधियाना के एक कालोनाइजर से पेशगी राशि लेकर न केवल जमीन की रजिस्ट्री से इनकार किया गया, बल्कि उसका इकरारनामा भी फाड़कर जला दिया गया।
थाना सिटी तरनतारन पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं। जानकारी के अनुसार लुधियाना स्थित चंडीगढ़ रोड सेक्टर-32 की कोठी नंबर 1442 निवासी मुकेश वर्मा, जो पिछले करीब दस वर्षों से कालोनाइजर का काम कर रहे हैं, ने 6 मई को तरनतारन जिले के गांव जवंदा कलां निवासी प्रगट सिंह के साथ जमीन खरीदने को लेकर इकरारनामा किया था।
यह जमीन लुधियाना के जालंधर बाईपास के पास गांव भट्टियां की हदबंदी में आती है। कुल सौदा 5.50 करोड़ रुपये में तय हुआ था, जिसकी अदायगी किश्तों में होनी थी। समझौते के तहत पहले चरण में 6 मई को 25 लाख रुपये और फिर 16 जून को 30 लाख रुपये प्रगट सिंह को दिए गए।
55 लाख बतौर पेशगी दिए गए
इस तरह कुल 55 लाख रुपये बतौर पेशगी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने जमीन की रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। बाद में प्रगट सिंह लगातार फोन कर पैसे वापस ले जाने को कहता रहा।
पीड़ित के अनुसार शुक्रवार को वह अपने साथियों जसविंदर सिंह और विक्की सिंह के साथ प्रगट सिंह द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा। आरोपी उन्हें एक ढाबे पर ले गया, जहां उसके साथ उसका भांजा जर्मनजीत सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, हरदेव सिंह सहित आठ अन्य लोग मौजूद थे। यहां पैसे से भरा बैग टेबल पर रखा गया।
फटे पन्ने तंदूर में फेंके
जैसे ही मुकेश वर्मा ने इकरारनामा मांगा, प्रगट सिंह ने बातचीत के दौरान उसे फाड़कर ढाबे पर जल रहे तंदूर में फेंक दिया।इसके बाद बैंक में मशीन से पैसे गिनवाने का बहाना बनाकर एक लिफाफा लेकर प्रगट सिंह अंदर चला गया, जबकि बाकी आरोपी कार में रखे दो लिफाफे छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर प्रगट सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी की जा रही है।
