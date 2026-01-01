नए साल की रात नशेड़ियों ने कलानौर सीएचसी स्थित ओट सेंटर में की तोड़फोड़; दरवाजे तोड़े, कंप्यूटर क्षतिग्रस्त
नए साल की रात गुरदासपुर के कलानौर सीएचसी स्थित ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थैरेपी (ओट) सेंटर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने दरवाजे तोड़े और कंप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। नए साल की रात को असामाजिक तत्वों द्वारा नशामुक्ति के लिए खोले गए केंद्र पर हमला कर वहां का सामान व दरवाजों को तोड़ दिया। । ये घटना सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में नशे के आदी लोगों के इलाज के लिए खोले गए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) कलानौर के ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थैरेपी सेंटर (ओट) में हुई।
चोरों ने दरवाजे तोड़े और सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर व अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। नए साल के जश्न के दौरान कुछ नशेड़ी या शरारती तत्व सीएचसी परिसर में दाखिल हुए और ओट सेंटर के मुख्य दरवाजे के ताले तोड़ दिए।
अंदर घुसकर उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सुबह जब स्टाफ सेंटर पहुंचा तो घटना का पता चला।
यह भी पढ़ें- साल 2025 में बठिंडा पुलिस ने कसा नशा तस्करों पर तगड़ा शिकंजा, 2025 में 2693 अपराधी गिरफ्तार
पुलिस को दी गई जानकारी
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कलानौर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) डॉ. रमेश कुमार अत्री ने बताया कि ओट सेंटर के ताले टूटने और तोड़फोड़ की सूचना तुरंत कलानौर पुलिस स्टेशन को दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है। फिलहाल सेंटर में उपचार सेवाओं को लेकर स्थिति का आकलन किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- नए साल पर पंजाब पुलिस दे रही VVIP ट्रीटमेंट, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताई शर्तें; पोस्टर वायरल
नशा मुक्ति अभियान को पहुंचा नुकसान
डॉ. अत्री ने बताया कि ओट सेंटर सीमावर्ती इलाके के नशे की चपेट में आए युवाओं और अन्य मरीजों के लिए बेहद अहम है। यहां रोजाना कई मरीज इलाज और परामर्श के लिए पहुंचते हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि नशामुक्ति अभियान में भी बाधा उत्पन्न करती हैं।
पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी
वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।