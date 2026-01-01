नए साल की रात नशेड़ियों ने कलानौर सीएचसी स्थित ओट सेंटर में की तोड़फोड़; दरवाजे तोड़े, कंप्यूटर क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। नए साल की रात को असामाजिक तत्वों द्वारा नशामुक्ति के लिए खोले गए केंद्र पर हमला कर वहां का सामान व दरवाजों को तोड़ दिया। । ये घटना सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में नशे के आदी लोगों के इलाज के लिए खोले गए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) कलानौर के ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थैरेपी सेंटर (ओट) में हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चोरों ने दरवाजे तोड़े और सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर व अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। नए साल के जश्न के दौरान कुछ नशेड़ी या शरारती तत्व सीएचसी परिसर में दाखिल हुए और ओट सेंटर के मुख्य दरवाजे के ताले तोड़ दिए।