साल 2025 में बठिंडा पुलिस ने कसा नशा तस्करों पर तगड़ा शिकंजा, 2025 में 2693 अपराधी गिरफ्तार
जागरण संवाददाता, बठिंडा। नशों और अपराधों के खिलाफ बठिंडा पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। एसएसपी अमनीत कोंडल की अगुआई में नशा तस्करी, संगठित अपराध और गंभीर मामलों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई से जहां अपराधियों में भय का माहौल बना है, वहीं आम जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
एसएसपी अमनीत कोंडल ने बताया कि डीजीपी पंजाब की जीरो टालरेंस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए बठिंडा पुलिस ने नशों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया, जिसके सकारात्मक और ठोस परिणाम वर्ष 2025 में स्पष्ट रूप से सामने आए हैं।
साल 2025 के दौरान बठिंडा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत 1783 मामले दर्ज किए गए। जिनमें 2693 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने 61.632 किलोग्राम हेरोइन, 18.696 किलोग्राम अफीम, 3326 किलोग्राम भुक्की, 1,60,183 नशीली गोलियां/कैप्सूल, 176 नशीली शीशियां व 21.893 किलोग्राम गांजा बरामद किया।
युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत 1 मार्च 2025 से अब तक 1706 मुकदमे दर्ज कर 2551 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 60.476 किलोग्राम हेरोइन सहित भारी मात्रा में अन्य नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया।
नशा तस्करों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी बठिंडा पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत 24 मामले सक्षम प्राधिकरण को भेजे गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 6.89 करोड़ रुपये है। इनमें से 20 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी कीमत 4.98 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
नशे से बाहर निकलने के इच्छुक लोगों के लिए भी पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। वर्ष 2025 में 1088 व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्रों और 1444 को ओट केंद्रों में दाखिल करवाया गया। इसके अलावा 202 व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 64-ए के तहत इलाज के लिए भेजा गया।
बठिंडा पुलिस ने वर्ष 2025 में कई अंधे कत्ल, डबल मर्डर, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर अपराधों को कम समय में सुलझाया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हत्या के मामलों को सफलतापूर्वक ट्रेस करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की गई, साथ ही अपराध में प्रयुक्त हथियार और वाहन भी बरामद किए गए।
