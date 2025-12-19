बटाला में करियाना शॉप पर फायरिंग करने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर के कहने पर चलाई गोलियां

जागरण संवाददाता, बटाला। गुरदासपुर के बटाला में डेरा रोड पुल के पास करियाने की दुकान पर फिरौती की मांग को लेकर गोली चलाने वाले युवक को बटाला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ट्रेस कर गिरफ्तार किया है।आरोपितों ने विदेश हैंडलरों के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया।

डीएसपी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि आठ दिसम्बर को राकेश कुमार एंड सन्ज करियाना स्टोर के मालिक को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। जिसमें एक गैंगस्टर द्वारा उनसे 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और उनको जान से मारने की धमकियां दी गई थी।