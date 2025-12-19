बटाला में करियाना शॉप पर फायरिंग करने वाला 24 घंटे में गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर के कहने पर चलाई गोलियां
पंजाब के बटाला में एक करियाना शॉप पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने विदेशी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बटाला। गुरदासपुर के बटाला में डेरा रोड पुल के पास करियाने की दुकान पर फिरौती की मांग को लेकर गोली चलाने वाले युवक को बटाला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ट्रेस कर गिरफ्तार किया है।आरोपितों ने विदेश हैंडलरों के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया।
डीएसपी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि आठ दिसम्बर को राकेश कुमार एंड सन्ज करियाना स्टोर के मालिक को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। जिसमें एक गैंगस्टर द्वारा उनसे 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और उनको जान से मारने की धमकियां दी गई थी।
कि16 दिसम्बर को करीब सुबह 11.20 बजे एक अज्ञात युवक द्वारा राकेश कुमार एंड सन्ज करियाने की दुकान पर गोली चलाई गई थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा करियाने की दुकान के मालिक के बयानों के आधार पर थाना सिटी में केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपियों की मूवमेंट को ट्रेस किया
डीएसपी संजीव कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसएसपी डा. मेहताब सिंह द्वारा एसपी डी संदीप कुमार की निगरानी में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया । पुलिस द्वारा टेक्निकल और अन्य के माध्यम से गोलियां चलाने वाले युवकों की मूवमेंट ट्रेस की गई।
24 घंटे में ट्रेस करके उसको अमृतसर के बस स्टैंड से काबू किया है। पकड़े गए युवक की पहचान गुरसाहिब सिंह उर्फ गुरी पुत्र हरजीत सिंह निवासी मल्लियावाल थाना घुम्मण कलां के रूप में हुई है।
विदेश से मिल रहे थे आदेश
आरोपित युवक ने जांच के दौरान कि उसने विदेशी हैंडलर के कहने पर करियाने की दुकान पर गोली चलाई थी और दो लाख रुपए में बात हुई थी। पुलिस द्वारा विदेशी हैंडलरों का पता लगाया जा रहा है और फिलहाल पुलिस द्वारा उक्त युवक को अदालत में पेश करके उसका 2 दिन का रिमांड हासिल किया गया है।
पूछताछ के दौरान और खुलासे होने की उम्मीद है। इस अवसर पर उनके साथ सीआईए स्टाफ के इंचार्ज सुखराज सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
