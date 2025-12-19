Language
    Firing in Jalandhar: किशनगढ़ अड्डा पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग, दो युवक गंभीर रूप से घायल

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    Firing in Jalandhar: जालंधर के किशनगढ़ अड्डा स्थित कराड़ी पेट्रोल पंप पर दो कारों में सवार बदमाशों ने युवकों पर फायरिंग की, जिसमें दो युवक गंभीर रूप स ...और पढ़ें

    किशनगढ़ अड्डा पेट्रोल पंप पर फायरिंग (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के जालंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां जालंधर-भोगपुर हाईवे पर स्थित गांव किशनगढ़ अड्डा में दो कारों में सवार बदमाशों ने कराड़ी पेट्रोल पंप पर खड़े कुछ युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात को शुक्रवार, 19 दिसंबर को दोपहर के वक्त अंजाम दिया गया।

    जानकारी के अनुसार हमलावरों ने करीब 10 से 12 राउंड गोलियां चलाईं और गाली-गलौज व धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

    घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप पर अचानक फायरिंग होने लगी। फायरिंग में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को फेफड़ों और दूसरे को कंधे में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए जालंधर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    फायरिंग के पीछे का विवाद?

    फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। शुरुआती पूछताछ के बाद मामला किसी कॉलेज की प्रधानगी (प्रबंधन) को लेकर दो गुटों के बीच विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल, मामले की जांच पड़लात जारी है।