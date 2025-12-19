Firing in Jalandhar: किशनगढ़ अड्डा पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग, दो युवक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के जालंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां जालंधर-भोगपुर हाईवे पर स्थित गांव किशनगढ़ अड्डा में दो कारों में सवार बदमाशों ने कराड़ी पेट्रोल पंप पर खड़े कुछ युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात को शुक्रवार, 19 दिसंबर को दोपहर के वक्त अंजाम दिया गया।

जानकारी के अनुसार हमलावरों ने करीब 10 से 12 राउंड गोलियां चलाईं और गाली-गलौज व धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया? घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पेट्रोल पंप पर अचानक फायरिंग होने लगी। फायरिंग में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को फेफड़ों और दूसरे को कंधे में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए जालंधर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।