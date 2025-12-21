ट्रक व बोलेरो पिकअप की आमने सामने टक्कर, तेज रफ्तार ने ली एक युवक की जान

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर–जीरा मार्ग पर शनिवार रात बोलेरो पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा के कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। जिसमें बोलेरो पिकअप सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा फिरोजपुर फीडर नहर के नजदीक हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो पिकअप आमने सामने से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप वाहन के परखचे उड़ गए और वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुखवीर सिंह निवासी गांव बागू वाला, गुरुहरसहाय के रूप में हुई है। सुखवीर सिंह अपने एक साथी के साथ बोलेरो पिकअप में सवार होकर किसी निजी कार्य से जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी टक्कर हो गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल युवक को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है।