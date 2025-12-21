Language
    ट्रक व बोलेरो पिकअप की आमने सामने टक्कर, तेज रफ्तार ने ली एक युवक की जान

    By Kapil Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    फिरोजपुर-जीरा मार्ग पर बोलेरो पिकअप और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। मृतक की ...और पढ़ें

    फिरोजपुर जीरा मार्ग पर हादसे के बाद खेतों में पलटा ट्रक।

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर–जीरा मार्ग पर शनिवार रात बोलेरो पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा के कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। जिसमें बोलेरो पिकअप सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।

    हादसा फिरोजपुर फीडर नहर के नजदीक हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो पिकअप आमने सामने से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिकअप वाहन के परखचे उड़ गए और वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुखवीर सिंह निवासी गांव बागू वाला, गुरुहरसहाय के रूप में हुई है। सुखवीर सिंह अपने एक साथी के साथ बोलेरो पिकअप में सवार होकर किसी निजी कार्य से जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी टक्कर हो गई।

    एक्सीडेंट के बाद खेतों में पलटा ट्रक

    टक्कर के बाद बोलेरो पिकअप सड़क पर ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक नियंत्रण खोकर सड़क किनारे खेतों में पलट गया। हादसे में सुखवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल युवक को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है।

    ट्रक चालक को मामूली चोटें आईं

    वहीं ट्रक में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन हादसे के बाद वे मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर थाना कुलगढ़ी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। पुलिस ने ट्रक और बोलेरो पिकअप को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फरार ट्रक सवारों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

