    पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज; मुख्यमंत्री मान होशियारपुर में फहराएंगे तिरंगा

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:37 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोहों का कार्यक्रम जारी किया है। राज्य स्तरीय समारोह पटियाला में होगा, जहां राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राष्ट्रीय ध्वज फ ...और पढ़ें

    सीएम ध्वजारोहण करते हुए। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोहों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पटियाला में राज्य स्तरीय समारोह होगा जहां पंजाब के राज्यपाल  गुलाब चंद कटारिया राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे तथा मार्च पास्ट से सलामी लेंगे। पमुख्यमंत्री  भगवंत सिंह मान 26 जनवरी, 2026 को होशियारपुर में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे जबकि पंजाब विधान सभा के स्पीकर  कुलतार सिंह संधवां संगरूर व पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण रोड़ी बरनाला में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे।

    विभिन्न जिलों में होने वाले समारोहों तथा मुख्य मेहमानों के विवरण जारी करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि वित्त, योजना एवं कराधान तथा आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा बठिंडा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा छपाई एवं लेखन सामग्री, सुशासन प्रशासन तथा सूचना एवं तकनीक तथा रोजगार उत्पत्ति एवं प्रशिक्षण मंत्री  अमन अरोड़ा पठानकोट, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर फिरोजपुर में तिरंगा फहराएंगे। 

    उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश एवं प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय मामले तथा ऊर्जा मंत्री  संजीव अरोड़ा फरीदकोट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री तथा चुनाव मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शहीद भगत सिंह नगर, राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां अमृतसर, खाद्य सिविल सप्लाईज एवं उपभोक्ता मामले, वन तथा वन्य जीव मंत्री  लाल चंद मालेरकोटला में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे।

    लालजीत सिंह भुल्लर श्री मुक्तसर  साहिब जाएंगे

    परिवहन तथा जेल मंत्री  लालजीत सिंह भुल्लर श्री मुक्तसर साहिब, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री  हरजोत सिंह बैंस फाजिल्का, लोक निर्माण मंत्री श्री हरभजन सिंह लुधियाना, खनन एवं भूविज्ञान, जल स्रोत तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल जालंधर, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले, श्रम, आतिथ्य तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री  तरुनप्रीत सिंह सौंद रूपनगर जाएंगे। 

    स्थानीय निकाय तथा संसदीय कार्य मामलों संबंधी मंत्री डॉ. रवजोत सिंह मानसा में, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास तथा फूड प्रोसेसिंग मंत्री  गुरमीत सिंह खुड्डियां तरनतारन में तथा रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता संग्रामी तथा बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत एस.ए.एस. नगर में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे।

