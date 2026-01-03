पंजाबी सिंगर हरभजन मान ने देर रात श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा, देश-दुनिया में सुख-शांति की अरदास

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जाने-माने पंजाबी गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता हरभजन मान बीती देर रात पवित्र स्थल श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर पहुंचे। उन्होंने गुरु घर में श्रद्धा भाव से माथा टेककर गुरु साहिब के चरणों में शीश नवाया और देश-दुनिया में सुख-शांति, अमन और भाईचारे की कामना की।

श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचने के बाद हरभजन मान ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ परिक्रमा की। इसके उपरांत उन्होंने गुरबाणी के दिव्य कीर्तन को एकाग्रचित्त होकर सुना और कुछ समय आत्मिक शांति में बिताया। इस दौरान उनका व्यवहार बेहद सादगीपूर्ण रहा। हरभजन मान ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा है और नाए साल के बाद गुरुघर नतमस्तक होना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने इस दौरे को प्लन किया।