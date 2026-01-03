Language
    पंजाबी सिंगर हरभजन मान ने देर रात श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा, देश-दुनिया में सुख-शांति की अरदास

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:48 AM (IST)

    जाने-माने पंजाबी गायक हरभजन मान ने देर रात अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने गुरु घर में श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर देश-दुनिया में ...और पढ़ें

    श्री हरिमंदिर साहिब में शीश निवाते हुए सिंगर हरभजन मान।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। जाने-माने पंजाबी गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता हरभजन मान बीती देर रात पवित्र स्थल श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर पहुंचे। उन्होंने गुरु घर में श्रद्धा भाव से माथा टेककर गुरु साहिब के चरणों में शीश नवाया और देश-दुनिया में सुख-शांति, अमन और भाईचारे की कामना की। 

    श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचने के बाद हरभजन मान ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ परिक्रमा की। इसके उपरांत उन्होंने गुरबाणी के दिव्य कीर्तन को एकाग्रचित्त होकर सुना और कुछ समय आत्मिक शांति में बिताया। इस दौरान उनका व्यवहार बेहद सादगीपूर्ण रहा। हरभजन मान ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत दौरा है और नाए साल के बाद गुरुघर नतमस्तक होना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने इस दौरे को प्लन किया।

    उन्होंने कहा कि वे इस नए साल में विश्व शांति के लिए अरदास करते हैं। सभी देश सुख शांति से रहें और आपसी द्वेष खत्म हों। उन्होंने किसी भी तरह का दिखावा किए बिना आम संगत की तरह गुरु घर में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। जिसमें हरभजन मान गुरुघर के आगे शीश झुकाते दिख रहे हैं। 

    आस्था केंद्र में मर्यादा बनाए रखी

    हरिमंदिर साहिब परिसर में मौजूद संगत ने जब हरभजन मान को देखा तो कई लोगों ने उन्हें दूर से ही नमन किया। हालांकि, हरभजन मान ने पूरी विनम्रता के साथ गुरु घर की मर्यादा का पालन किया और शांत भाव से अपनी अरदास पूरी की। 

    पंजाब इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं हरभजन मान

    गौरतलब है कि हरभजन मान पंजाबी संगीत और सिनेमा जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने अपनी गायकी और अभिनय के जरिए पंजाबी संस्कृति को न केवल देश बल्कि विदेशों तक भी पहचान दिलाई है। उनके गीतों और फिल्मों में अक्सर पंजाब की मिट्टी, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की झलक देखने को मिलती है।

