328 पावन स्वरूप मामले में पुलिस का एक्शन, पकड़े गए आरेपित सतिंदर कोहली के ठिकानों सहित 15 जगहों पर छापेमारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में पंजाब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस प्रकरण में नामजद आरोपितों की धरपकड़ लगातार जारी है और मामले की निष्पक्ष व गहन जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अदालत के माध्यम से सभी नामजद आरोपितों के तलाशी वारंट हासिल कर लिए गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 15 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है।

इनमें बीते दिनों पकड़े गए सतिंदर सिंह कोहली के चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर भी जांच चल रही है। इसके साथ चंडीगढ़ के दो ठिकाने, अमृतसर शहर के आठ स्थान तथा गुरदासपुर, रोपड़ सहित अन्य जिलों के इलाके शामिल हैं। यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है।