मोहाली में मालकिन की हत्या कर खुद बन गया विक्टिम, पुलिस आई तो कुर्सी से बंधा मिला; नौकर ने ऐसे रची साजिश

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    मोहाली में पूर्व एडीशनल एडवोकेट जनरल केके गोयल की पत्नी अशोक गोयल की हत्या और लूट का मास्टरमाइंड उनका नौकर नीरज कुमार निकला। पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मोहाली। फेज-5 स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व एडीशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) केके गोयल की पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या करने और घर में लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने की वारदात का मास्टरमाइंड वारदात के समय घर में बंधक बनाया गया नौकर नीरज कुमार ही पाया गया है।

    पुलिस ने हत्या और लूट की वारदात में नीरज को गिरफ्तार कर उसे जिला अदालत में पेश किया है। अदालत ने नौ जनवरी तक के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपित उसके बेहद करीबी हैं।

    दोनों की तलाश में पुलिस की विभिन्न टीमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व अन्य जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। अशोक गोयल की हत्या के बाद घर से लूटे गए करीब 40 तोले सोने के आभूषण और करीब साढे 8 लाख रुपए की नकदी भी फरार आरोपितों के पास ही है।

    पुलिस ने नौकर से गहनता से पूछताछ के अलावा वारदात स्थल व अन्य जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच की जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच कर वहां से ट्रेन में सवार होकर फरार हुए है जिनकी तलाश में ही पुलिस की छापेमारी जारी है।

    क्या है मामला

    बता दें कि बीते सोमवार की रात दो अज्ञात आरोपियों ने हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल केके गोयल के घर में प्रवेश कर उनकी पत्नी अशोक गोयल की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घर से करीब 40 तोले सोने के गहने और साढ़े आठ की लाख की नकदी लूटी थी। वारदात के समय घर में मौजूद उनके नौकर नीरज (25 साल) को आरोपितों ने बंधक बनाया था।

    रात के समय ही आरोपित वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। सुबह के समय जब घर में काम करने वाली नौकरानी वहां पहुंची तो उसने देखा कि अशोक गोयल कमरे में अचेत हालत में पड़ी हुई है और नौकर बंधा है। पुलिस ने जांच कर अशोक गोयल के तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।