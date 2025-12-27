जी राम जी का विरोध, सभी राज्यों को पत्र लिखेगा पंजाब, राज्य को 600 करोड़ का होगा घाटा

इंदरप्रीत सिंह, चंडीगढ़। मनरेगा की जगह जी राम जी एक्ट लाने के खिलाफ पंजाब सभी राज्यों के मंत्रियों को इसका विरोध करने के लिए अपील करेगा। पंजाब में एक संयुक्त बैठक का आयोजन करने का भी आह्वान करेगा। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि वह कल ही इस बाबत देश के सभी ग्रामीण विकास मंत्रियों को एक पत्र लिख रहे हैं और उन्हें आगाह कर रहे हैं कि नया कानून कितना नुकसानदेह है। जिसकी सबसे बड़ी मार अनुसूचित जाति वर्ग और उस गरीब वर्ग पर पड़ेगी जो मात्र 100 दिन काम करके अपना गुजारा चलाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तरुणप्रीत सिंह सौंद ने मनरेगा और जी राम जी का तुलनात्मक स्टडी सामने रखते हुए कहा कि यह राज्यों के लिए बेहद खतरनाक कानून है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार खेती के मामले में तीन काले कानून लेकर आई थी, अब यह मजदूर के मामले में एक और काला कानून लाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक पहला ऐसा राज्य है जिसने न केवल इसका विरोध किया है, बल्कि 30 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।