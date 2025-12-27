Language
    युवक ने किया सुसाइड, पत्नी से तलाक, टेंशन दूर करने के लिए शराब का सहारा और आखिर में मौत को गले लगाया

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    चंडीगढ़ के डड्डूमाजरा कॉलोनी में 34 वर्षीय कुलदीप उर्फ काका ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, पत्नी से तलाक के कारण वह तनाव में था और ...और पढ़ें

    डड्डूमाजरा काॅलोनी में युवक ने फंदा लगाकर जान दी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा काॅलोनी में 34 वर्षीय कुलदीप उर्फ काका ने फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन ने बताया कि कुलदीप का पत्नी से तलाक हो गया था, जिसकी वजह से वह टेंशन में रहता था। कभी-कभार शराब भी पीने लगा था।

    कुलदीप के छोटे भाई भोमकस ने बताया कि कुलदीप पिछले कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला था। इसी कारण निचली मंजिल में रहने वाले परिजनों को संदेह हुआ। जब परिजन ऊपर गए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो कुलदीप पंखे से लटका हुआ था। इसकी सूचना तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को दी गई।

    जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को घटनास्थल से काई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है।