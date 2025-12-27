युवक ने किया सुसाइड, पत्नी से तलाक, टेंशन दूर करने के लिए शराब का सहारा और आखिर में मौत को गले लगाया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। डड्डूमाजरा काॅलोनी में 34 वर्षीय कुलदीप उर्फ काका ने फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन ने बताया कि कुलदीप का पत्नी से तलाक हो गया था, जिसकी वजह से वह टेंशन में रहता था। कभी-कभार शराब भी पीने लगा था।

कुलदीप के छोटे भाई भोमकस ने बताया कि कुलदीप पिछले कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला था। इसी कारण निचली मंजिल में रहने वाले परिजनों को संदेह हुआ। जब परिजन ऊपर गए तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो कुलदीप पंखे से लटका हुआ था। इसकी सूचना तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को दी गई।