मनरेगा योजना में किए संशोधन के खिलाफ पंजाब सरकार ने बुलाया 30 दिसंबर को विशेष सत्र

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। मनरेगा योजना को बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने के खिलाफ कांग्रेस के मैदान में उतरते ही आम आदमी पार्टी ने तीस दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया है। इसकी जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री हरपाल चीमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी।

अभी बीते कल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने का था कि विशेष सत्र जनवरी के मध्य में बुलाया जाएगा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की घोषणा की तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना फैसला बदलकर विशेष सत्र बुलाने की तारीख 30 दिसंबर को कर दी। जिसमें पार्टी न केवल मनरेगा योजना को बदलने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी, बल्कि इसमें कई और योजनाओं को भी शामिल करेगी जिसमें राज्यों को नुकसान हो रहा है।

जी राम जी योजना का विरोध करके पार्टी पूरे राज्य में अपने वर्करों और वालंटियरों को संगठित करना चाहती है। विधानसभा का विशेष सत्र तीस दिसंबर को बुलाने के पीछे एक और बड़ा कारण यह भी नजर आ रहा है कि अब सरकार को राज्यपाल का अभिभाषण नहीं करवाना पड़ेगा।