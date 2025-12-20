Language
    15 साल पुराने हत्या केस में मोहाली के मेयर जीती बरी, CBI कोर्ट से पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के भाई को राहत

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    15 साल पुराने हत्या के मामले में मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह उर्फ जीती को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ पेश ...और पढ़ें

    मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 15 साल पुराने हत्या केस में पंजाब में कांग्रेस राज में स्वास्थ्य मंत्री रहे बलवीर सिद्धू के भाई और मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह उर्फ जीती को बड़ी राहत मिली है। मोहाली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने शनिवार को जीती बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मेयर के हत्या में शामिल होने को लेकर पेश किए सबूत दोष साबित नहीं करते।

    19 दिसंबर 2010 को खरड़ के गांव बलियाली में रतन सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। पारिवारिक रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तत्कालीन सरपंच कुलवंत सिंह और दिलावर सिंह पर आरोप लगा था। इन पर ही गोली मारने का आरोप था। वहीं,  तत्कालीन विधायक बलवीर सिद्धू के भाई जीती सिद्धू पर भी हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे।

    पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसमें अब फैसला आया है। बलवीर सिद्धू और उनके भाई अमरजीत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन फिर कांग्रेस में ही लौट आए।