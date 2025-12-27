चिट्टे का इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत, पुलिस ने तीन साथियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के तलवंडी साबो के गांव लेलेवाला के एक युवक की नशे की अधिक मात्रा (ओवरडोज) से मौत होने की खबर सामने आई है। तलवंडी साबो पुलिस ने मृतक की माता के बयानों के आधार पर गांव के तीन युवकों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक हिम्मत सिंह (21) पुत्र बसंत सिंह, निवासी लेलेवाला के तौर पर हुई।

मृतक की मां राणो कौर ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि गांव के तीन युवक आरोपित काकड़ सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी और राजा सिंह उसके बेटे हिम्मत सिंह को साथ ले गए थे। आरोपित यह कहकर घर से गए थे कि उनका किसी से झगड़ा हो गया है और वे समझौता कर वापस आएंगे।

कुछ समय बाद तीनों युवक कथित तौर पर नशे की हालत में उनके घर वापस आए और कहने लगे कि हिम्मत सिंह की हालत ठीक नहीं है। उसे इलाज के लिए भर्ती करवाना होगा। राणो कौर ने बताया कि जब वह उनके साथ घटना स्थल पर पहुंची, तो हिम्मत सिंह की बांह में इंजेक्शन लगा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी।