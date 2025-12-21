शिक्षा विभाग ने दिया 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' का दर्जा, सुविधा के नाम पर न अध्यापक, न ही हैं कमरे

जागरण संवाददाता, बरनाला। आप सरकार पंजाब ने शिक्षा क्रांति के लिए जिलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए। इनमें कई स्कूल ऐसे हैं, जिनके नाम तो बदले, लेकिन सुविधाएं देना सरकार भूल गई। बरनाला जिले के महल कलां स्थित सरकार द्वारा घोषित मॉडल स्कूल ऑफ एमिनेंस में बुनियादी सुविधाओं और अध्यापकों की भारी कमी है।

हालात ऐसे हैं कि यहां बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। महल कलां के शहीद किरणजीत कौर मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल को शिक्षा विभाग ने ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’का दर्जा तो दे दिया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर न तो पर्याप्त अध्यापक उपलब्ध कराए गए और न ही जरूरी कक्षाएं।

मास्टर कैडर में भी पंजाबी, गणित और साइंस जैसे अनिवार्य विषयों के अध्यापकों की पोस्टें लंबे समय से खाली पड़ी हैं। अध्यापकों की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं महज दो महीने दूर हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में भारी चिंता बनी हुई है।