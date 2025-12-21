न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन पर विरोध, एसजीपीसी ने इसे वैश्विक सामाजिक सद्भावना के लिए चुनौती करार दिया

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के शांतिपूर्ण नगर कीर्तन पर हुए विरोध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे वैश्विक सामाजिक सद्भावना के लिए चुनौती करार दिया है।

एसजीपीसी प्रधान धामी ने कहा कि सिख परंपराएं शांति, सहिष्णुता और सार्वभौमिक कल्याण का प्रतीक हैं। ऐसे धार्मिक आयोजनों का विरोध अत्यंत निंदनीय है। बीते दिनों न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सिख संगत द्वारा आयोजित एक पारंपरिक नगर कीर्तन के दौरान स्थानीय कुछ तत्वों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने कीर्तन मार्ग पर अवरोध पैदा करने की कोशिश की, नारेबाजी की और सिख धार्मिक जत्थे को रोकने का प्रयास किया। सिख संगत ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी धार्मिक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की, लेकिन विरोध के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया।