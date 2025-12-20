अमेरिका में सिख समुदाय की आवाज बने जीएनडीयू के पूर्व छात्र, न्यू जर्सी- न्यूयॉर्क के नेताओं के साथ की मीटिंग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर अमेरिका में अटॉर्नी एट लॉ जसप्रीत सिंह, जो हाल ही में न्यू जर्सी स्टेट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुने गए हैं, ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के सीनियर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स के साथ सिख समुदाय के सामाजिक मुद्दों पर लंबी बातचीत की है।

इस बैठक में उन्होंने समुदाय के अधिकारों और संघर्षों को शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया ताकि उन्हें समय पर हल किया जा सके।जसप्रीत सिंह ने न्यू जर्सी में गवर्नर-इलेक्ट मिकी शेरिल की ट्रांजिशन टीम से मुलाकात की और आउटगोइंग गवर्नर फिल मर्फी के साथ भी अच्छी बातचीत की।