अमेरिका में सिख समुदाय की आवाज बने जीएनडीयू के पूर्व छात्र, न्यू जर्सी- न्यूयॉर्क के नेताओं के साथ की मीटिंग
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र जसप्रीत सिंह, जो न्यू जर्सी स्टेट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुने गए हैं, ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के सीनिय
जागरण संवाददाता, अमृतसर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेसर अमेरिका में अटॉर्नी एट लॉ जसप्रीत सिंह, जो हाल ही में न्यू जर्सी स्टेट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुने गए हैं, ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के सीनियर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स के साथ सिख समुदाय के सामाजिक मुद्दों पर लंबी बातचीत की है।
इस बैठक में उन्होंने समुदाय के अधिकारों और संघर्षों को शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया ताकि उन्हें समय पर हल किया जा सके।जसप्रीत सिंह ने न्यू जर्सी में गवर्नर-इलेक्ट मिकी शेरिल की ट्रांजिशन टीम से मुलाकात की और आउटगोइंग गवर्नर फिल मर्फी के साथ भी अच्छी बातचीत की।
इसके अलावा, उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर और यूएस सीनेट कैंडिडेट रॉय कूपर के साथ भी बातचीत की। न्यूयॉर्क में उन्होंने गवर्नर कैथी होचुल के साथ एक जरूरी मीटिंग की। इसी तरह, उन्होंने न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाया और सिख समुदाय के जाने-माने प्रतिनिधियों से बातचीत की, जहां सिख कल्चरल सोसायटी ऑफ न्यूयॉर्क (इस इलाके का सबसे बड़ा गुरुद्वारा संगठन) की मैनेजिंग कमेटी भी मौजूद थी।
वाइस चांसलर ने दी शुभकामनाएं
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डाॅ. करमजीत सिंह ने जसप्रीत सिंह को उनकी हाल की एक्टिविटी और अचीवमेंट्स के लिए बधाई दी और कहा कि यूनिवर्सिटी को अपने एल्युमनाई की बढ़ती नेशनल और इंटरनेशनल इज्जत पर बहुत गर्व है।
उन्होंने कहा कि जसप्रीत सिंह का न्यू जर्सी गवर्निंग काउंसिल में चुना जाना और टॉप अमेरिकन लीडरशिप के साथ उनके कांटेक्ट उन वैल्यूज को दिखाते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स में डेवलप करना चाहती है। ऐसी अचीवमेंट्स यूनिवर्सिटी के ग्लोबल नेटवर्क को मजबूत करती हैं और यंग स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनती हैं।
यूनिवर्सिटी पंजाबी डायस्पोरा की जिंदगी को बेहतर बनाने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए उन्हें सलाम करती है और शुभकामनाएं देती है।
