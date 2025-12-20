Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर: बॉर्डर से सटे इलाके में दिखा ड्रोन, BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन; दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:52 PM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में एक ड्रोन को प्रवेश करते देखा। घने कोहरे के दौरान हुई इस घट ...और पढ़ें

    Hero Image

    बॉर्डर पर ड्रोन दिखने से हड़कंप (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे कलानौर (Kalanaur) कस्बे में ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में एक ड्रोन को प्रवेश करते देखा। घने कोहरे के दौरान हुई इस घटना के बाद, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बीओपी चन्ना से सटे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, देर शाम तक कोई भी गैर-कानूनी चीज बरामद नहीं हुई।

    सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी

    कलानौर थाने के एसएचओ जितेंद्र पाल ने बताया कि शनिवार सुबह गुरदासपुर सेक्टर के अधीन आने वाले बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों ने पड़ोसी मुल्क से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे ड्रोन की आवाज सुनी। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए। 

    ड्रोन की जांच के लिए बीएसएफ की टीम ने पंजाब पुलिस की टीम के साथ मिलकर सर्च आपरेशन चलाया। फिलहाल, इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है और सेना के जवान हर संदिग्ध हरकत पर नजर रख रहे हैं।