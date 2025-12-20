गुरदासपुर: बॉर्डर से सटे इलाके में दिखा ड्रोन, BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन; दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे कलानौर (Kalanaur) कस्बे में ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में एक ड्रोन को प्रवेश करते देखा। घने कोहरे के दौरान हुई इस घटना के बाद, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बीओपी चन्ना से सटे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया।

हालांकि, देर शाम तक कोई भी गैर-कानूनी चीज बरामद नहीं हुई। सीमा से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी कलानौर थाने के एसएचओ जितेंद्र पाल ने बताया कि शनिवार सुबह गुरदासपुर सेक्टर के अधीन आने वाले बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों ने पड़ोसी मुल्क से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे ड्रोन की आवाज सुनी। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए।