    रैपर बादशाह अपनी मां के साथ पहुंचे अजनाला, बाढ़ पीड़ित परिवार को सौंपा घर,बोले- नई जिंदगी शुरू करें

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    मशहूर रैपर बादशाह ने अमृतसर के अजनाला में बाढ़ पीड़ित परिवार को नया घर सौंपा। उन्होंने परिवार को नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। बादशाह अपनी ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए रैपर बादशाह व साथ उनकी मां।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर जिले के अजनाला हलके के गांव पैड़ेवाल में आज रविवार मशहूर रैपर और गायक बादशाह बाढ़ पीड़ित एक परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान बादशाह ने अपने निजी प्रयासों से बनवाए गए नए घर की चाबियां पीड़ित परिवार को सौंपी।

    रैपर ने इस दौरान परिवार को नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहा। बाढ़ में अपना घर, सामान और फसल गंवा चुके इस परिवार के लिए यह पल किसी सपने के पूरा होने जैसा रहा। बादशाह अपनी माता के साथ गांव पहुंचे थे।

    जैसे ही उन्होंने परिवार को घर की चाबियां सौंपीं, घर के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। गांववासियों की भीड़ के बीच इस मानवीय पहल की हर ओर सराहना होती नजर आई। परिवार ने कहा कि बाढ़ के बाद वे पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा संभलने की उम्मीद मिली है।

    गांव अजनाला पहुंचे रैपर बादशाह। 

    किसी को छत देना भावुक करने वाला पल

    मीडिया से बातचीत करते हुए रैपर बादशाह ने कहा कि किसी के सिर पर दोबारा छत बनना सबसे बड़ी खुशी और भावुक पल होता है। जब किसी परिवार का सब कुछ बाढ़ में बह जाता है, तो घर बनना उसके लिए नई जिंदगी जैसा होता है।

    उन्होंने बताया कि हाल की बाढ़ और ठंड ने कई परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया है। फसलें, मकान और रोजमर्रा का सामान सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे में अगर समर्थ लोग भी मदद के लिए आगे न आएं, तो यह समाज और इंसानियत दोनों के लिए नुकसान है।

    एकजुटता का संदेश दे गए बादशाह

    बादशाह ने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर जरूरतमंद और आपदा पीड़ित परिवारों की मदद करें। उन्होंने कहा कि थोड़ी-सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।

    इस मौके पर बादशाह की माता ने भी अपनी भावनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संस्कार और शिक्षा भी यही सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपना समझकर मदद करनी चाहिए।

    पीड़ित परिवार ने बादशाह और उनकी माता का दिल से धन्यवाद किया। गांववासियों ने भी इस पहल की जमकर प्रशंसा की।

