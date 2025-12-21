रैपर बादशाह अपनी मां के साथ पहुंचे अजनाला, बाढ़ पीड़ित परिवार को सौंपा घर,बोले- नई जिंदगी शुरू करें

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर जिले के अजनाला हलके के गांव पैड़ेवाल में आज रविवार मशहूर रैपर और गायक बादशाह बाढ़ पीड़ित एक परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान बादशाह ने अपने निजी प्रयासों से बनवाए गए नए घर की चाबियां पीड़ित परिवार को सौंपी।

रैपर ने इस दौरान परिवार को नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहा। बाढ़ में अपना घर, सामान और फसल गंवा चुके इस परिवार के लिए यह पल किसी सपने के पूरा होने जैसा रहा। बादशाह अपनी माता के साथ गांव पहुंचे थे।

जैसे ही उन्होंने परिवार को घर की चाबियां सौंपीं, घर के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। गांववासियों की भीड़ के बीच इस मानवीय पहल की हर ओर सराहना होती नजर आई। परिवार ने कहा कि बाढ़ के बाद वे पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा संभलने की उम्मीद मिली है।