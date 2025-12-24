कांग्रेस नेताओं का आरोप- अमृतसर गोलीकांड को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग
अमृतसर में इंपीरियल सिटी में हुई गोलीबारी की घटना पर सियासत गरमाई है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी ने राजनीतिक विरोधियों पर बिना स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में कुछ दिन पहले इंपीरियल सिटी में हुई गोली चलने की घटना को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस मामले पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गोलीकांड को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधी बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें और उनके बेटे को निशाना बना रहे हैं। दिनेश बस्सी ने स्पष्ट किया कि न तो वे स्वयं घटना के समय मौके पर मौजूद थे और न ही उनका बेटा वंश बस्सी वहां था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष भी यह मान चुका है कि उनका बेटा घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।
बस्सी ने पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि उनके बेटे की उस दिन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जाए। उन्होंने दावा किया कि लोकेशन चेकिंग से सारा सच सामने आ जाएगा।
यह भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने पंजाब सरकार को घेरा, रामपुरा फूल में प्रोफेसर का अपहरण और बेरहमी से मारपीट
बेटा दोषी हुआ तो खुद सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे
बस्सी ने यह भी कहा कि यदि जांच में कहीं भी उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो वे स्वयं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। वीडियो डिलीट करने के आरोपों को उन्होंने पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि यदि ऐसी कोई वीडियो मौजूद है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वीडियो घटना के समय मौजूद थी तो उसे उसी वक्त क्यों नहीं सामने लाया गया।
घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज।
यह भी पढ़ें- चंडीगढ़ में AAP को बड़ा झटका, दो महिला पार्षदों ने थामा भाजपा का दामन; बताया 'घर वापसी'
दावा-शिकायतकर्ता का बेटा खुद हथियार लेकर घूम रहा
दिनेश बस्सी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि उनके पास शिकायतकर्ता के बेटे की कुछ वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वह स्कूल के बाहर हथियार लेकर घूमता और सरपंच के बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है।
उन्होंने कहा कि इस दौरान सरपंच के बेटे की पगड़ी भी उतारी गई, जो सिख स्वरूप की गंभीर बेअदबी है। इस मामले की जांच की अपील उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब से भी की।
पहले आप विधायक पर लगाए थे आरोप
दिनेश बस्सी ने कहा कि इससे पहले मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल पर आरोप लगाए गए, अब उनके नाम को घसीटा जा रहा है और आगे किसी और को निशाना बनाया जाएगा। यह सब सच्चाई छुपाने की साजिश है।
बस्सी ने चेतावनी दी कि यदि दो-तीन दिन में निर्दोष लोगों को पर्चे से बाहर नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस मौके पर पार्षद नेता विकास सोनी सहित कई पार्षद और कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच और निर्दोषों को न्याय दिलाने की मांग की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।