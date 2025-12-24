कांग्रेस नेताओं का आरोप- अमृतसर गोलीकांड को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में कुछ दिन पहले इंपीरियल सिटी में हुई गोली चलने की घटना को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इस मामले पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गोलीकांड को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधी बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें और उनके बेटे को निशाना बना रहे हैं। दिनेश बस्सी ने स्पष्ट किया कि न तो वे स्वयं घटना के समय मौके पर मौजूद थे और न ही उनका बेटा वंश बस्सी वहां था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष भी यह मान चुका है कि उनका बेटा घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।

बस्सी ने पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि उनके बेटे की उस दिन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जाए। उन्होंने दावा किया कि लोकेशन चेकिंग से सारा सच सामने आ जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस दौरान सरपंच के बेटे की पगड़ी भी उतारी गई, जो सिख स्वरूप की गंभीर बेअदबी है। इस मामले की जांच की अपील उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब से भी की। पहले आप विधायक पर लगाए थे आरोप दिनेश बस्सी ने कहा कि इससे पहले मंत्री व आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल पर आरोप लगाए गए, अब उनके नाम को घसीटा जा रहा है और आगे किसी और को निशाना बनाया जाएगा। यह सब सच्चाई छुपाने की साजिश है।