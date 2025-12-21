मनरेगा का नाम बदलने पर अमृतसर में कांग्रेस का प्रदर्शन; बोले- महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, अमृतसर। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन की संभावनाओं के खिलाफ रविवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के आहवान पर अमृतसर में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन कंपनी बाग स्थित महात्मा गांधी स्मारक के समीप हुआ।

प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला प्रधान मिट्‌ठू मदान, पूर्व मंत्री अनिल जोशी, पूर्व विधायक जुगल किशोर शर्मा, ममता दत्ता साहित कई सीनियर नेता पहुंचे। कांग्रेस नेताओं व वर्करों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों की आजीविका से जुड़ी लाइफलाइन है, जिसे राजनीतिक कारणों से बदला नहीं जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रधान मिट्‌ठू मदान ने आरोप लगाया कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रयास देश की ग्राम स्वराज की सोच और गांधीवादी दर्शन पर प्रहार है। उनका कहना था कि यह योजना ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनी हुई है। प्रदर्शन में पार्टी के नगर, जिला और प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारी शामिल हुए।