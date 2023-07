'जनता तीसरी बार देगी NDA को मौका', PM मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर कसा तंज, बोले- ये गलबहियां मिशन नहीं मजबूरी है

नई दिल्ली, एएनआइ। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा समेत 38 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल नेताओं को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं।

संबोधन करते हुए उन्होंने कहा,"NDA के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और संयोग जुड़ा है। ये वह समय है, जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बड़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है।"

#WATCH | Even when we were in the opposition, we always did positive politics. In opposition, we brought out scams of the then govts but, never insulted the mandate of the people. We never took the help of foreign powers against the ruling governments. We never created hurdles in… pic.twitter.com/GwpaAQAdKh