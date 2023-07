नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की दूसरे दिन की बैठक आयोजित की गई। इस आयोजन का जवाब देने के लिए एनडीए भी तैयार है। मंगलवार को दिल्ली में एनडीए (National Democratic Alliance) की अहम बैठक हो रही है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी कि इस बैठक में 38 सहयोगी दल हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को सत्त पक्ष के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

बैठक से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा," यह बेहद खुशी की बात है कि एनडीए दल के सदस्य आज बैठक में हिस्सा लेंगे। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है।"

यह बैठक दिल्ली के 'द अशोक होटल' में आयोजित किया गया है।

NDA leaders welcome PM Shri @narendramodi during the NDA meet in New Delhi. pic.twitter.com/qdc7ESKEU2 — BJP (@BJP4India) July 18, 2023

बता दें कि विपक्षी दलों की दूसरी संयुक्त बैठक में यूपीए का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इन्क्लूसिव एलायंस कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आगामा लोकसभा चुनाव में एनडीए (NDA) का मुकाबला यूपीए (UPA) से नहीं बल्कि इंडिया (INDIA) से होगा।

ताजा जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है।

#WATCH | National Democratic Alliance (NDA) meeting to chalk out a joint strategy to take on opposition alliance 'INDIA' in the 2024 Lok Sabha polls, begins in Delhi

A total of 38 political parties are attending the meeting. pic.twitter.com/MDogidlRc6— ANI (@ANI) July 18, 2023