UPKL 2: रोमांचक मैच में यमुना योद्धा और अवध रामदूत को मिली जीत, संगम ने रोका लखनऊ का विजयी रथ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन के नौवें दिन एक बार फिर रोमांच अपने चरम पर था और खिलाड़ियों ने पूरा दम लगाते हुए फैंस का जमकर मनोरंजन किया। दिन के तीन मैचों में दर्शकों को भरपूर आनंद आया और कांटे के मुकाबलों में यमुना योद्धा, अवध रामदूत और संगम चैलेंजर्स न जीत हासिल की।

टाई ब्रेकर में जीती यमुना दिन के पहले मुकाबले में यमुना का सामना जेडी नोएडा निंजास से था। इस मैच में दोनों ही टीमों ने दमदार खेल दिखाया और अंत तक स्कोर बराबरी का रहा। इसी कारण मैच का फैसला टाई ब्रेकर में निकला जिसमें यमुना ने बाजी मारी। तय समय में मुकाबला 42-42 की बराबरी पर खत्म हुआ। इसके बाद टाई ब्रेकर में ऋतिक शर्मा के दमदार खेल के दम पर यमुना ने जेडी नोएडा निंजास को 8-6 से हरा दिया।

अवध ने दूसरे हाफ में दिखाया दम दिन के दूसरे मैच अवध की टीम ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए अलीगढ़ टाइगर्स को पटखनी दी। पहले हाफ में अलीगढ़ की टीम दो अंक की बढ़त के साथ आगे थी। लेकिन दूसरे हाफ में अवध ने सारी कहानी पलट दी और 45-36 के अंतर से जीत हासिल की। कप्तान अभिमन्यू रघुवंशी ने अटैक की जिम्मेदारी ली और टीम की जीत में अहम रोल निभाया। डिफेंस में आशीष भाटी ने शानदार खेल दिखाया।